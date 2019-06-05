وزارة الشؤون الثقافية تنعى وزير الثقافة الأسبق زكريا بن مصطفى

Mercredi 05 Juin 2019
وات - نعت وزارة الشؤون الثقافية وزير الثقافة الأسبق زكريا بن مصطفى الذي توفي أمس الثلاثاء 4 جوان.
وشغل الفقيد الذي ولد في 7 جويلية 1925، عديد المناصب على غرار خطة رئيس بلدية تونس وفي 13 ماي 1986 عيّن وزيرا للثقافة.
واستمر في هذا المنصب طوال أواخر عهد الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة.
وفي إطار النشاط المنظّاتي تولّى بن مصطفى خطة القائد العام للكشافة التونسية بين سنتي 1962 و1965.
ويذكر أن الراحل قد تحصّل على إجازة من كلية العلوم بجامعة دمشق سنة 1954 وعلى الدكتوراة في البيولوجيا البحرية من كلية العلوم في "أكس" بمرسيليا في فرنسا سنة 1962.
وشغل الفقيد الذي ولد في 7 جويلية 1925، عديد المناصب على غرار خطة رئيس بلدية تونس وفي 13 ماي 1986 عيّن وزيرا للثقافة.
واستمر في هذا المنصب طوال أواخر عهد الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة.
وفي إطار النشاط المنظّاتي تولّى بن مصطفى خطة القائد العام للكشافة التونسية بين سنتي 1962 و1965.
ويذكر أن الراحل قد تحصّل على إجازة من كلية العلوم بجامعة دمشق سنة 1954 وعلى الدكتوراة في البيولوجيا البحرية من كلية العلوم في "أكس" بمرسيليا في فرنسا سنة 1962.
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Par:mandhouj (France )
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