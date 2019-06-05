الداخلية المصرية تعلن ''مصرع'' 6 مسلحين متهمين بقتل ضابط

Mercredi 05 Juin 2019



الأناضول

أعلنت القاهرة، الأربعاء، مصرع 6 مسلحين متهمين بقتل ضابط، في مطاردة وتبادل إطلاق نار، بأحد مناطق دلتا النيل/ شمال.وأوضحت الداخلية في بيان اليوم، أن هؤلاء الستة "متورطون" في قتل الضابط عمر عبد العظيم من قوة مديرية أمن الشرقية (دلتا النيل/ شمال) قبل أيام أثناء قيامه بمطاردة في واقعة جنائية مرتبطة بسرقة سيارة مواطن.وأوضح البيان أنه "عقب استهداف موقع اختباء المتهمين بإحدى مناطق مدينة الزقازيق تم إطلاق النار تجاه القوات مما أسفر عن مقتل 4 متهمين واثنين من معاونيهم، وهروب اخر.ووصف البيان القتلى بأنهم "عناصر إجرامية"، واستعرض سوابق جنائية لهم من قبل، وهم لم يتسن التأكد منهم بشكل فوري من محامي القتلى أو ذويهم حتى الساعة 10:10 ت.غ.