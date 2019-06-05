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المصري محمد معروف يدير لقاء تونس والعراق

Mercredi 05 Juin 2019

Mercredi 05 Juin 2019
وات - اعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم انه تم تعيين الحكم المصري محمد معروف لادارة المباراة الودية بين تونس والعراق المقررة يوم الجمعة المقبل بملعب رادس بداية من الساعة 19 و15 دقيقة.
وسيساعد معروف في ادارة هذا اللقاء الذي يدخل في اطار الاعداد لنهائيات امم افريقيا (مصر 2019) مواطناه تحسين عبد السادات ويوسف البوساتي.


  
  
     
  
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