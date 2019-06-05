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إنفانتينو رئيسًا للاتحاد الدولي لكرة القدم لأربع سنوات أخرى

Mercredi 05 Juin 2019

Mercredi 05 Juin 2019
وكالات - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم تمديد فترة رئاسة جياني إنفانتينو للفيفا لأربع سنوات إضافية في الانتخابات التي أقيمت اليوم في فرنسا.


إنفانتينو تولى رئاسة الاتحاد الدولي منذ 3 سنوات بعد رحيل سيب بلاتر على خلفية قضايا فساد.


وأثناء كونجرس الفيفا اختير إنفانتينو للاستمرار حتى 2023 بعد عدم وجود أي مرشح منافس وموافقة 202 اتحادًا على بقائه واعتراض 3 فقط.

  
  
     
  
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