إنفانتينو رئيسًا للاتحاد الدولي لكرة القدم لأربع سنوات أخرى

Mercredi 05 Juin 2019



وكالات

- أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم تمديد فترة رئاسة جياني إنفانتينو للفيفا لأربع سنوات إضافية في الانتخابات التي أقيمت اليوم في فرنسا.إنفانتينو تولى رئاسة الاتحاد الدولي منذ 3 سنوات بعد رحيل سيب بلاتر على خلفية قضايا فساد.وأثناء كونجرس الفيفا اختير إنفانتينو للاستمرار حتى 2023 بعد عدم وجود أي مرشح منافس وموافقة 202 اتحادًا على بقائه واعتراض 3 فقط.