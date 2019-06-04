''المهنيين السودانيين'' يرفض قرارات ''العسكري'' ويتمسك بالعصيان

Mardi 04 Juin 2019
الأناضول - الخرطوم - رفض تجمع المهنيين السودانيين، الثلاثاء، قرارات المجلس الانتقالي العسكري، التي تفضي لانتخابات عامة في غضون 9 أشهر، مجددا "التمسك بالعصيان المدني الشامل والإضراب السياسي المفتوح منعاً للفوضى".
وقال تجمع المهنيين، في بيان مساء الثلاثاء: "عصياننا المدني الشامل وما يعززه من إضراب سياسي مفتوح هو الحامي من الفوضى الشاملة".
وأضاف "ننبه إلى أن الانتخابات المبكرة تعني تسليم السلطة من المجلس العسكري للمجلس العسكري نفسه".
واعتبر أن أي حكومة تأتي وفق هذا المخطط ستقنن للعنف والقتل، وستدار وفقاً لتوجهات المجلس العسكري، ولن تفلت البلاد من العنف والعنف المضاد.
وتابع: "عليه فإننا في تجمع المهنيين نرفض كل القرارات المعلنة عبر السلطة جملة وتفصيلاً".
وفي وقت سابق الثلاثاء، قرر المجلس العسكري الانتقالي في السودان برئاسة عبدالفتاح البرهان. "وقف" عملية التفاوض مع قوى الحرية والتغيير، وتشكيل حكومة انتقالية لتنظيم انتخابات عامة في البلاد في غضون تسعة أشهر.
وقال تجمع المهنيين، في بيان مساء الثلاثاء: "عصياننا المدني الشامل وما يعززه من إضراب سياسي مفتوح هو الحامي من الفوضى الشاملة".
وأضاف "ننبه إلى أن الانتخابات المبكرة تعني تسليم السلطة من المجلس العسكري للمجلس العسكري نفسه".
واعتبر أن أي حكومة تأتي وفق هذا المخطط ستقنن للعنف والقتل، وستدار وفقاً لتوجهات المجلس العسكري، ولن تفلت البلاد من العنف والعنف المضاد.
وتابع: "عليه فإننا في تجمع المهنيين نرفض كل القرارات المعلنة عبر السلطة جملة وتفصيلاً".
وفي وقت سابق الثلاثاء، قرر المجلس العسكري الانتقالي في السودان برئاسة عبدالفتاح البرهان. "وقف" عملية التفاوض مع قوى الحرية والتغيير، وتشكيل حكومة انتقالية لتنظيم انتخابات عامة في البلاد في غضون تسعة أشهر.
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Par:Nouri (Switzerland )
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