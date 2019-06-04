وزير الخارجية البريطاني السابق يرفض مقابلة ترامب

Mardi 04 Juin 2019
الأناضول - رفض وزير الخارجية البريطاني السابق بوريس جونسون، الثلاثاء، طلبا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لعقد لقاء معه.
جاء ذلك بحسب ما نقلت صحيفة "ميرور" البريطانية، عن مصادر مقربة من جونسون، دون الكشف عنها.
وقالت المصادر، إن جونسون، الأوفر حظا لخلافة رئيسة الوزراء تيريزا ماي، تلقى اتصالا هاتفيا لمدة 20 دقيقة من ترامب.
وأوضحت أن ترامب، طلب مقابلة جونسون خلال الاتصال، لكن الأخير اعتذر، قائلا إنه مشغول بحملته الانتخابية، وإنه يتطلع لعقد اللقاء في وقت لاحق.
وأطلق جونسون، حملته الانتخابية، الإثنين، لخلافة ماي، حيث ظهر في تسجيل مصور أعلن فيه بدء حملته، ووعد الناخبين بإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، "باتفاق أو دون اتفاق" إذا أصبح رئيسا للوزراء.
وكان ترامب، أبدى تأييده لترشح جونسون إلى رئاسة الحكومة البريطانية، وقال إن الأخير سيكون رئيسا "ممتازا" للحكومة، خلفا لتيريزا ماي.
ومن المقرر أن تستقيل ماي، من منصبها، الجمعة.
جاء ذلك بحسب ما نقلت صحيفة "ميرور" البريطانية، عن مصادر مقربة من جونسون، دون الكشف عنها.
وقالت المصادر، إن جونسون، الأوفر حظا لخلافة رئيسة الوزراء تيريزا ماي، تلقى اتصالا هاتفيا لمدة 20 دقيقة من ترامب.
وأوضحت أن ترامب، طلب مقابلة جونسون خلال الاتصال، لكن الأخير اعتذر، قائلا إنه مشغول بحملته الانتخابية، وإنه يتطلع لعقد اللقاء في وقت لاحق.
وأطلق جونسون، حملته الانتخابية، الإثنين، لخلافة ماي، حيث ظهر في تسجيل مصور أعلن فيه بدء حملته، ووعد الناخبين بإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، "باتفاق أو دون اتفاق" إذا أصبح رئيسا للوزراء.
وكان ترامب، أبدى تأييده لترشح جونسون إلى رئاسة الحكومة البريطانية، وقال إن الأخير سيكون رئيسا "ممتازا" للحكومة، خلفا لتيريزا ماي.
ومن المقرر أن تستقيل ماي، من منصبها، الجمعة.
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Par:Nouri (Switzerland )
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