قدم: أمريكا تطيح بفرنسا وتتأهل لربع نهائي مونديال الشباب

Mardi 04 Juin 2019



الأناضول



كوريا الجنوبية تتأهل إلى ربع نهائي مونديال الشباب

- انتزع المنتخب الأمريكي، الثلاثاء، بطاقة العبور والتأهل إلى دور الثمانية (ربع النهائي) لبطولة كأس العالم للشباب تحت 20 عامًا لكرة القدم المقامة في بولندا.وفاز المنتخب الأمريكي على نظيره بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات دور الـ16 (ثمن النهائي) للبطولة العالمية.جاءت المباراة مثيرة في مجملها من جانب لاعبي الفريقين، حيث بادر المنتخب الأمريكي بالتسجيل في الدقيقة 25 عن طريق سيباستيان سوتو.ومع حلول الدقيقة 41 أدرك الفرنسيون التعادل عبر أمين غويري، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.وازدادت الإثارة في شوط المباراة الثاني، وأضاف الفرنسي الجنسية صاحب الأصول الجزائرية نبيل عليوي الهدف الثاني للديوك في الدقيقة 55.ونجح سوتو في تسجيل الهدف الثاني له والتعادل لفريقه في الدقيقة 74.وبحث لاعبو الفريقين عن فرصة تسجيل هدف الفوز والتأهل لربع النهائي، وهو ما تحقق في الدقيقة 83 عن طريق جوستين رينكس، لتنتزع أمريكا بطاقة التأهل لدور الثمانية.تأهل منتخب كوريا الجنوبية، الثلاثاء، إلى دور الثمانية (ربع النهائي) لبطولة كأس العالم للشباب تحت 20 عامًا لكرة القدم المقامة في بولندا.وتغلب المنتخب الكوري على نظيره الياباني بهدف دون رد ضمن منافسات دور الـ16 (ثمن النهائي) للبطولة العالمية.تبادل الفريقان الهجمات منذ أول دقيقة في محاولة لتسجيل هدف التقدم، وتوالت الفرص الضائعة من الجانبين لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.واستمر مسلسل إضاعة الهجمات والفرص من جانب لاعبي الفريقين خلال شوط المباراة الثاني.وبعد أن كان الوقت الأصلي في طريقه للنهاية، جاء هدف التقدم لكوريا الجنوبية في الدقيقة 84 عن طريق اوه سيهون.وفشلت بعدها جميع المحاولات اليابانية في إدراك التعادل، ليخرج المنتخب الكوري الجنوبي فائزًا باللقاء.