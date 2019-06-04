انتخاب سفير نيجيريا رئيسا للجمعية العامة للأمم المتحدة

Mardi 04 Juin 2019



الأناضول

انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالتزكية، الثلاثاء، الممثل الدائم لنيجيريا لدى المنظمة الدولية السفير تيجاني محمد باندي، رئيسا للدورة الـ 74 للجمعية، التي تبدأ في 18 سبتمبر/ أيلول المقبل.وأعلنت رئيسة الدورة الحالية، ماريا اسبينوزا، فوز السفير النيجيري في اقتراع سري أجري بقاعة الجمعية العامة في نيويورك.وبانتخابه، سيصبح باندي، ثاني رئيس للجمعية العامة للأمم المتحدة، من نيجيريا، بعد مواطنه جوزيف نانفين غاربا، الذي شغل المنصب بين 1989 و1990.ويُجرى انتخاب رئيس الجمعية العامة، على أساس الاحترام الكامل لمبدأ التناوب الجغرافي الوارد بقرار المنظمة رقم 33/138، الصادر في 19 ديسمبر/ كانون الأول 1978.وبناء على المبدأ، تم انتخاب رئيس الدورة الـ 74 من بلدان القارة الإفريقية.وتحتل الجمعية العامة، التي أنشئت عام 1945 بموجب ميثاق الأمم المتحدة، موقع الصدارة بوصفها الجهاز الرئيسي في مجال التداول وتقرير السياسات والتمثيل في المنظمة الدولية.وتضم الجمعية، الدول الأعضاء في الأمم المتحدة (193 دولة)، وتشكّل منتدى فريدا لإجراء مناقشات متعددة الأطراف بشأن كافة القضايا الدولية التي يشملها ميثاق المنظمة.وتضطلع أيضا بدور مهم في عملية وضع المعايير وتدوين القانون الدولي.وسنويا، تجتمع الجمعية بين سبتمبر وديسمبر، ثم بين يناير/ كانون الثاني، وأغسطس/ آب، بحسب الضرورة، لإجراء مناقشات رفيعة المستوى ينظمها رئيس الجمعية بالتشاور مع الدول الأعضاء.