انتخاب سفير نيجيريا رئيسا للجمعية العامة للأمم المتحدة

Mardi 04 Juin 2019
الأناضول - نيويورك/ محمد طارق - انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالتزكية، الثلاثاء، الممثل الدائم لنيجيريا لدى المنظمة الدولية السفير تيجاني محمد باندي، رئيسا للدورة الـ 74 للجمعية، التي تبدأ في 18 سبتمبر/ أيلول المقبل.
وأعلنت رئيسة الدورة الحالية، ماريا اسبينوزا، فوز السفير النيجيري في اقتراع سري أجري بقاعة الجمعية العامة في نيويورك.
وبانتخابه، سيصبح باندي، ثاني رئيس للجمعية العامة للأمم المتحدة، من نيجيريا، بعد مواطنه جوزيف نانفين غاربا، الذي شغل المنصب بين 1989 و1990.
ويُجرى انتخاب رئيس الجمعية العامة، على أساس الاحترام الكامل لمبدأ التناوب الجغرافي الوارد بقرار المنظمة رقم 33/138، الصادر في 19 ديسمبر/ كانون الأول 1978.
وبناء على المبدأ، تم انتخاب رئيس الدورة الـ 74 من بلدان القارة الإفريقية.
وتحتل الجمعية العامة، التي أنشئت عام 1945 بموجب ميثاق الأمم المتحدة، موقع الصدارة بوصفها الجهاز الرئيسي في مجال التداول وتقرير السياسات والتمثيل في المنظمة الدولية.
وتضم الجمعية، الدول الأعضاء في الأمم المتحدة (193 دولة)، وتشكّل منتدى فريدا لإجراء مناقشات متعددة الأطراف بشأن كافة القضايا الدولية التي يشملها ميثاق المنظمة.
وتضطلع أيضا بدور مهم في عملية وضع المعايير وتدوين القانون الدولي.
وسنويا، تجتمع الجمعية بين سبتمبر وديسمبر، ثم بين يناير/ كانون الثاني، وأغسطس/ آب، بحسب الضرورة، لإجراء مناقشات رفيعة المستوى ينظمها رئيس الجمعية بالتشاور مع الدول الأعضاء.
وأعلنت رئيسة الدورة الحالية، ماريا اسبينوزا، فوز السفير النيجيري في اقتراع سري أجري بقاعة الجمعية العامة في نيويورك.
وبانتخابه، سيصبح باندي، ثاني رئيس للجمعية العامة للأمم المتحدة، من نيجيريا، بعد مواطنه جوزيف نانفين غاربا، الذي شغل المنصب بين 1989 و1990.
ويُجرى انتخاب رئيس الجمعية العامة، على أساس الاحترام الكامل لمبدأ التناوب الجغرافي الوارد بقرار المنظمة رقم 33/138، الصادر في 19 ديسمبر/ كانون الأول 1978.
وبناء على المبدأ، تم انتخاب رئيس الدورة الـ 74 من بلدان القارة الإفريقية.
وتحتل الجمعية العامة، التي أنشئت عام 1945 بموجب ميثاق الأمم المتحدة، موقع الصدارة بوصفها الجهاز الرئيسي في مجال التداول وتقرير السياسات والتمثيل في المنظمة الدولية.
وتضم الجمعية، الدول الأعضاء في الأمم المتحدة (193 دولة)، وتشكّل منتدى فريدا لإجراء مناقشات متعددة الأطراف بشأن كافة القضايا الدولية التي يشملها ميثاق المنظمة.
وتضطلع أيضا بدور مهم في عملية وضع المعايير وتدوين القانون الدولي.
وسنويا، تجتمع الجمعية بين سبتمبر وديسمبر، ثم بين يناير/ كانون الثاني، وأغسطس/ آب، بحسب الضرورة، لإجراء مناقشات رفيعة المستوى ينظمها رئيس الجمعية بالتشاور مع الدول الأعضاء.
En continu
- Hier 18:48 إليزابيث الثانية تستقبل ترامب في باكنغهام
- Hier 16:36 بن عكاشة: علاش راي راشد الغنوشي مهم؟
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|21:01
|19:36
|16:09
|12:25
|05:00
|03:07
|
22°
|22°
|% 60
|:الرطــوبة
|تونــس
|21°
|
4.6 كم/س
|:الــرياح
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|22°-21
|37°-23
|30°-22
|38°-24
|36°-25
Follow @babnet_Tunisie
( 74 174) أعلن الفايسبوك عن حظرها بسبب إستهد
( 68 952) مفتي الجمهورية يعلن قيمة زكاة الفط
( 61 277) عيدكــم مبــروك, سنين دايمـــة وكل
( 53 881) فيديو اليوم: الراقصة والطوبال
( 49 993) على المباشر، سمير العقربي يشتم مخر
( 39 525) صورة اليوم : رؤوف كوكة يفبرك الكام
( 38 070) خليفة حفتر : أطلقنا سراح الدواعش و
( 38 059) نوفل الورتاني يجري عملية جراحية دق
( 37 749) موقع إرم نيوز الإماراتي وفق مصدر م
( 36 263) بعد اعلام العار، جاء الدور على بور
( 35 468) فرنسا تطلب من الغنوشي دعم ألفه ترا
( 35 092) الشاهد يتلاعب بالجميع.. طوبال مصدو
( 34 123) الاعلامية بثينة قويعة : غلق المقاه
( 33 358) مواطنون غاضبون ... رفضنا التسجيل
( 33 346) حتى لا يتمنى رجال تونس ان تحبل زو
( 32 826) ''العصفور النادر'' أول عرض جدي يصل
( 32 383) رد التاسعة حول شراء سامي الفهري أس
( 31 183) سنية بالشيخ : المكي كان وزير صحة ع
( 29 859) مسافرة تثور في وجه الغنوشي في الطا
( 29 453) هزيمة نكراء لبن عكاشة في البلديات
Par:Nouri (Switzerland )
Sur: عز الدين سعيدان: تونس ستخسر 1.2 مليار دينار بسبب عطلة العيد