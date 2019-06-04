الاتحاد الافريقي لكرة القدم : توجه قوي من اجل ادخال تعديلات جوهرية على رزنامة المسابقات القارية للاندية

Mardi 04 Juin 2019
وات - كشفت مصادر صلب الاتحاد الافريقي لكرة القدم (كاف) عن "وجود تيار قوي يدفع في اتجاه إجراء جملة من التعديلات على رزنامة المسابقات القارية وفي مقدمتها شكل نهائي دوري الأبطال وكاس الكنفدرالية" وذلك من خلال فرض مواجهة واحدة على ملعب محايد على غرار ما يحدث في أوروبا .
وساهمت الأحداث التي شهدها ملعب رادس بمناسبة اياب نهائي كاس ابطال افريقيا لكرة القدم بين الترجي الرياضي والوداد البيضاوي المغربي في الدفع في هذا الاتجاه وذلك سعيا لتفادي حدوث انفلاتات بين جماهير الفرق المتنافسة في المباريات النهائية .
ويرجح أن تحسم لجنة الطوارئ صلب "الكاف" في خصوص هذا المقترح بعد اصدار حكمها في قضية نهائي رادس مساء اليوم .
وقد انطلق الاجتماع الطارئ لل"كاف" اليوم الثلاثاء في باريس لكن تم تعليقه مؤقتًا من أجل حضور حفل يقيمه الرئيس الفرنسي على أن يستكمل الاجتماع اعماله مساء اليوم .
وكان الملغاشي أحمد أحمد رئيس الكنفدرالية الافريقية قد دعا السبت الماضي اللجنة التنفيذية للاتحاد لاجتماع طارئ اليوم الثلاثاء لدراسة مخلفات الأحداث التنظيمية في المباراة التي شهدت وقائع مثيرة بملعب رادس .
ورفض الوداد المغربي استكمال إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي بعد اعتراض لاعبي الوداد على تعطل تقنية الفيديو "الفار" وهو ما حرمهم من التأكد من صحة الهدف الذي أحرزه وليد الكرتي في د57 . ولم يتم احتساب هدف وليد الكرتي بداعي التسلل .
وأعلن الحكم الغامبي باكاري غاساما عن فوز الترجي وتتويجه بطلًا للمسابقة القارية بعد جدال تواصل على امتداد قرابة 90 دقيقة .
وينتظر ان يحسم "الكاف" قراره في شكوى الوداد حيث يطالب الفريق المغربي بإعادة المباراة فيما يتمسك الفريق التونسي باحراز اللقب .
وساهمت الأحداث التي شهدها ملعب رادس بمناسبة اياب نهائي كاس ابطال افريقيا لكرة القدم بين الترجي الرياضي والوداد البيضاوي المغربي في الدفع في هذا الاتجاه وذلك سعيا لتفادي حدوث انفلاتات بين جماهير الفرق المتنافسة في المباريات النهائية .
ويرجح أن تحسم لجنة الطوارئ صلب "الكاف" في خصوص هذا المقترح بعد اصدار حكمها في قضية نهائي رادس مساء اليوم .
وقد انطلق الاجتماع الطارئ لل"كاف" اليوم الثلاثاء في باريس لكن تم تعليقه مؤقتًا من أجل حضور حفل يقيمه الرئيس الفرنسي على أن يستكمل الاجتماع اعماله مساء اليوم .
وكان الملغاشي أحمد أحمد رئيس الكنفدرالية الافريقية قد دعا السبت الماضي اللجنة التنفيذية للاتحاد لاجتماع طارئ اليوم الثلاثاء لدراسة مخلفات الأحداث التنظيمية في المباراة التي شهدت وقائع مثيرة بملعب رادس .
ورفض الوداد المغربي استكمال إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي بعد اعتراض لاعبي الوداد على تعطل تقنية الفيديو "الفار" وهو ما حرمهم من التأكد من صحة الهدف الذي أحرزه وليد الكرتي في د57 . ولم يتم احتساب هدف وليد الكرتي بداعي التسلل .
وأعلن الحكم الغامبي باكاري غاساما عن فوز الترجي وتتويجه بطلًا للمسابقة القارية بعد جدال تواصل على امتداد قرابة 90 دقيقة .
وينتظر ان يحسم "الكاف" قراره في شكوى الوداد حيث يطالب الفريق المغربي بإعادة المباراة فيما يتمسك الفريق التونسي باحراز اللقب .
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Par:MOUSALIM (Tunisia )
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