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الاتحاد الافريقي يؤجل قراره بخصوص ازمة نهائي رابطة الأبطال الى مساء اليوم

Mardi 04 Juin 2019

Mardi 04 Juin 2019
وات - اجلت الكنفدرالية الأفريقية لكرة القدم قرارها بشأن الأحداث التي شهدتها مباراة اياب نهائي كاس رابطة الأبطال بين الترجي الرياضي والوداد البيضاوي المغربي الى مساء اليوم الثلاثاء .

وبدأ الاجتماع الطارئ للكاف، اليوم الثلاثاء، لكن تم تعليقه مؤقتًا، من أجل حضور احتفالية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على أن يستكمل الاجتماع مساء اليوم .


وكان أحمد أحمد رئيس "الكاف" قد دعا السبت الماضي، اللجنة التنفيذية لاجتماع طارئ اليوم الثلاثاء، لمناقشة الأحداث التنظيمية للمباراة التي شهدت وقائع مثيرة .

وكانت المباراة بين الترجي والوداد المغربي قد توقفت في الدقيقة 59 على خلفية رفض الفريق المغربي استئناف اللعب والمطالبة باللجوء الى تقنية الفيديو "الفار" للتثبت من شرعية هدف للاعبه ايمن حسوني (د59 ) بينما كانت النتيجة تشير الى تقدم الترجي عن طريق يوسف البلايلي (د41) .. لينهي الحكم الغامبي باكاري غاساما المباراة بعد نقاش وجدال تواصل على امتداد 84 دقيقة بتتويج فريق الاصفر والاحمر باللقب الافريقي .
وقد تواجد بعض مشجعي الترجي و الوداد أمام المكان الذي يحتضن الاجتماع الطارئ للاتحاد الأفريقي في باريس .

وسيحسم الهيكل القاري قراره في شكوى الوداد البيضاوي حيث يطالب الفريق المغربي بإعادة المباراة فيما يتمسك الترجي باحقيته في احراز اللقب باعتبار انه لا يتحمل اية مسؤولية في غياب تقنية "الفار" ومارافقها من احداث .

  
  
     
  
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