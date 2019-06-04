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أيام قرطاج الموسيقية 2019: إحداث مسابقة خاصة بموسيقى المالوف

Mardi 04 Juin 2019

Mardi 04 Juin 2019
أعلنت الهيئة المديرة للدورة السادسة لأيام قرطاج الموسيقية عن إحداث مسابقة خاصة بموسيقى المالوف.
وترسل ملفات الترشح على البريد الالكتروني contact@jmc.tn في أجل أقصاه يوم 15 جوان 2019.

وورد في بلاغ صادر عن إدارة التظاهرة، أنه يتعيّن على الراغبين في الترشح لنيل جائزة هذه المسابقة تقديم تقديم غنائية أو آلية مبتكرة وجديدة.

واشترط المنظمون أن تُبرز المشاريع المترشحة خصوصيات الموسيقى التونسية التقليدية باعتماد الطبوع والإيقاعات التونسية بدرجة أولى.
وينبغي أن يكون المشروع مبتكرا في قوالب غنائية أو آلية مستوحاة من الموسيقى التونسية التقليدية كأقسام النوبة أو الزجل أو الوصلة أو البشرف أو السماعي الخ... وحدّدت الهيئة المديرة للأيام مدة العرض بثلاثين دقيقة (30 دق).
ويتعيّن كذلك أن يكون التنفيذ الموسيقي بتخت تقليدي لا يتجاوز 7 موسيقيين على أقصى تقدير ويتكون فقط من آلات التقليدية.

ويهدف إدراج هذه المسابقة ضمن أقسام مسابقات أيام قرطاج الموسيقية إلى تثمين تجارب التلحين في القوالب الموسيقية التقليدية التونسية وتشجيع الجيل الجديد على التلحين والابتكار في هذه القوالب وترويجها في المشهد الموسيقي الراهن، و تقريبها من الجيل الجديد من المستمعين، فضلا عن تجذير مفهوم الهوية الموسيقية التونسية الأصيلة.
وتلتئم الدورة السادسة لأيام قرطاج الموسيقية من 11 إلى 18 أكتوبر 2019.
ويُديرها هذه السنة الفنان وعازف الإيقاع عماد العليبي.

  
  
     
  
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