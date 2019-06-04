أيام قرطاج الموسيقية 2019: فتح باب الترشح أمام الأطفال أصحاب المشاريع الموسيقية

Mardi 04 Juin 2019
فتحت الهيئة المديرة للدورة السادسة لأيام قرطاج الموسيقية باب الترشح أمام الأطفال أصحاب المشاريع الموسيقية الراغبين في المشاركة في المسابقة الرسميّة لأيام قرطاج الموسيقيّة "أطفال" (JMC Kids ).
وترسل ملفات المشاركة على البريد الالكتروني contact@jmc.tn وتم تحديد يوم 7 جويلية 2019 كآخر أجل لإيداع ملفات الترشح.
وتُقام مسابقة أيام قرطاج الموسيقية الخاصة بالأطفال أيم 11 و12 و13 أكتوبر 2019 بالمركب الثقافي في قابس، وفق البلاغ الصادر عن المنظمين مطلع شهر شهر جوان الحالي.
وجاء في نص البلاغ ذاته، أن المسابقة الرسميّة مفتوحة أمام كل الأغاني الجديدة والمبتكرة كلمة ولحنا وأداءً من قبل الأطفال، وتكون إما باللهجة التونسية أو باللغة العربية.
ويمكن استعمال كل الأشكال والأنماط الموسيقية المناسبة عند تنفيذ الأعمال.
كما يمكن أن تكون المشاركة في تنفيذ العمل إما بشكل فردي أو في شكل مجموعات لا تتجاوز 3 أطفال.
جدير بالتذكير أن الدورة السادسة لأيام قرطاج الموسيقية ستلتئم من 11 إلى 18 أكتوبر 2019.
ويُديرها هذه السنة الفنان وعازف الإيقاع عماد العليبي.
وترسل ملفات المشاركة على البريد الالكتروني contact@jmc.tn وتم تحديد يوم 7 جويلية 2019 كآخر أجل لإيداع ملفات الترشح.
وتُقام مسابقة أيام قرطاج الموسيقية الخاصة بالأطفال أيم 11 و12 و13 أكتوبر 2019 بالمركب الثقافي في قابس، وفق البلاغ الصادر عن المنظمين مطلع شهر شهر جوان الحالي.
وجاء في نص البلاغ ذاته، أن المسابقة الرسميّة مفتوحة أمام كل الأغاني الجديدة والمبتكرة كلمة ولحنا وأداءً من قبل الأطفال، وتكون إما باللهجة التونسية أو باللغة العربية.
ويمكن استعمال كل الأشكال والأنماط الموسيقية المناسبة عند تنفيذ الأعمال.
كما يمكن أن تكون المشاركة في تنفيذ العمل إما بشكل فردي أو في شكل مجموعات لا تتجاوز 3 أطفال.
جدير بالتذكير أن الدورة السادسة لأيام قرطاج الموسيقية ستلتئم من 11 إلى 18 أكتوبر 2019.
ويُديرها هذه السنة الفنان وعازف الإيقاع عماد العليبي.
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Par:slimene (France )
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