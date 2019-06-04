الهند تحمي النساء من الجرائم بتوفير مواصلات عامة مجانية

Mardi 04 Juin 2019
الأناضول - قرر رئيس حكومة العاصمة الهندية نيودلهي آرفيند كيجريوال، توفير مواصلات عامة مجانية للنساء كوسيلة لحمايتهن من الجرائم.
وقال كيجريوال للصحفيين، الإثنين، إن "المواصلات العامة تعتبر الأكثر أمنا للنساء، لذلك قررنا أن تكون كل الحافلات وقطارات الأنفاق مجانية للنساء"، حسبما نقلت صحيفة "إنديا توداي".
ولم يحدد المسؤول الهندي جدولا زمنيا لبدء تنفيذ القرار.
وبناء على ذلك القرار، عقد وزير المواصلات بالعاصمة، كيلاش غاهلوت، اجتماعا، الإثنين، مع مسؤوليه لبحث آليات تنفيذه، حسب المصدر نفسه.
وأضافت الصحيفة أن الوزير طلب من المسؤولين المحليين تقديم مقترحات لدراسة النقاط الفنية التي تساعدهم على جعل المواصلات العامة مجانية للنساء.
يأتي ذلك وسط ازدياد معدلات الجرائم بحق النساء في العاصمة، وغالبا مع ترتكب في مواصلات خاصة، حسب المصدر نفسه.
وحسب سجلات الجريمة الفدرالية الصادرة في 2017، سجلت العاصمة الهندية أعلى معدل للجرائم ضد المرأة على مستوى البلاد.
وتفيد السجلات بأن العاصمة تشهد أعلى معدل لاغتصاب النساء وكذلك جرائم السرقة.
وقال كيجريوال للصحفيين، الإثنين، إن "المواصلات العامة تعتبر الأكثر أمنا للنساء، لذلك قررنا أن تكون كل الحافلات وقطارات الأنفاق مجانية للنساء"، حسبما نقلت صحيفة "إنديا توداي".
ولم يحدد المسؤول الهندي جدولا زمنيا لبدء تنفيذ القرار.
وبناء على ذلك القرار، عقد وزير المواصلات بالعاصمة، كيلاش غاهلوت، اجتماعا، الإثنين، مع مسؤوليه لبحث آليات تنفيذه، حسب المصدر نفسه.
وأضافت الصحيفة أن الوزير طلب من المسؤولين المحليين تقديم مقترحات لدراسة النقاط الفنية التي تساعدهم على جعل المواصلات العامة مجانية للنساء.
يأتي ذلك وسط ازدياد معدلات الجرائم بحق النساء في العاصمة، وغالبا مع ترتكب في مواصلات خاصة، حسب المصدر نفسه.
وحسب سجلات الجريمة الفدرالية الصادرة في 2017، سجلت العاصمة الهندية أعلى معدل للجرائم ضد المرأة على مستوى البلاد.
وتفيد السجلات بأن العاصمة تشهد أعلى معدل لاغتصاب النساء وكذلك جرائم السرقة.
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