كاردينال أسترالي يطعن في إدانته بالاعتداء على أطفال بالكنيسة

Mardi 04 Juin 2019
الأناضول - يعتزم الكاردينال الأسترالي جورج بيل المدان بالاعتداء جنسيا على أطفال، الطعن على إدانته أمام محكمة الاستئناف الأسترالية، الأربعاء.
وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن بيل (77 عاما) قدم طلبا للحضور بشخصه أمام محكمة الاستئناف في فيكتوريا لرفع طلبه خلال جلسة استماع يرأسها ثلاثة قضاة وتستمر حتى الخميس.
وأضافت أن إجراءات الجلسة لا تتطلب حضوره، ويمكن للقضاة النظر في الطلب وهو في محبسه، حيث يقضي حكما بالسجن لستة أعوام صدر بحقه في مارس/آذار الماضي.
ويدفع محامو بيل بأن الحكم الصادر عن هيئة المحلفين لم يكن مُرضيا، لاعتمادها قول أحد ضحايا الاعتداءات ممن هم على قيد الحياة، مقابل "أدلة تبرئة من أكثر من 20 شاهدا"، حسب المصدر نفسه.
وأدين بيل بالاعتداء على أطفال عندما كان يخدم في الكنيسة الكاثوليكية في سبعينيات القرن الماضي.
وفتحت شرطة فيكتوريا تحقيقات معه في مايو/ أيار الماضي، في تلك الاتهامات بناء على توصية من النيابة العامة.
وشغل بيل منصب رئيس الأساقفة السابق في ملبورن ثم سيدني في الفترة ما بين عامي 1996 و2014، واعترف العام الماضي بأن الكنيسة الكاثوليكية ارتكبت أخطاء جسيمة حينما تغاضت عن تحرش كهنة جنسيًا بآلاف الأطفال.
وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن بيل (77 عاما) قدم طلبا للحضور بشخصه أمام محكمة الاستئناف في فيكتوريا لرفع طلبه خلال جلسة استماع يرأسها ثلاثة قضاة وتستمر حتى الخميس.
وأضافت أن إجراءات الجلسة لا تتطلب حضوره، ويمكن للقضاة النظر في الطلب وهو في محبسه، حيث يقضي حكما بالسجن لستة أعوام صدر بحقه في مارس/آذار الماضي.
ويدفع محامو بيل بأن الحكم الصادر عن هيئة المحلفين لم يكن مُرضيا، لاعتمادها قول أحد ضحايا الاعتداءات ممن هم على قيد الحياة، مقابل "أدلة تبرئة من أكثر من 20 شاهدا"، حسب المصدر نفسه.
وأدين بيل بالاعتداء على أطفال عندما كان يخدم في الكنيسة الكاثوليكية في سبعينيات القرن الماضي.
وفتحت شرطة فيكتوريا تحقيقات معه في مايو/ أيار الماضي، في تلك الاتهامات بناء على توصية من النيابة العامة.
وشغل بيل منصب رئيس الأساقفة السابق في ملبورن ثم سيدني في الفترة ما بين عامي 1996 و2014، واعترف العام الماضي بأن الكنيسة الكاثوليكية ارتكبت أخطاء جسيمة حينما تغاضت عن تحرش كهنة جنسيًا بآلاف الأطفال.
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