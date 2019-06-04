اريانة: سيدي ثابت تحتضن السوق السنوية لبيع الخيول الاصيلة

Mardi 04 Juin 2019
وات - تحتضن منطقة سيدي ثابت من ولاية اريانة يوم 14 جوان الجاري السوق السنوية لبيع الخيول الاصيلة وهي تظاهرة دولية تنظمها المؤسسة الوطنية لتحسين وتجويد الخيل من خلال عرض وبيع الامهار العربية والانقليزية الاصيلة بالمزاد العلني وحسب المعايير الدولية وذلك بحضور مهنيي ومربي الخيول ووسائل اعلام اجنبية مختصة.
وحسب ما افاد به المنسق العام للتظاهرة محمد مزير حداد مراسلة (وات) بالجهة فان التظاهرة التي دابت الاسطبلات الوطنية بسيدي ثابت على احتضانها "تمثل موعدا سنويا مهما لعرض مجموعة من افضل الامهار والمهرات المنحدرة من انساب وسلالات متميزة وهي ثمرة جهد وحب المئات من مربي الخيول في تونس على مدى عقود متعاقبة".
واضاف ان السوق السنوية لبيع الخيول الاصيلة "بالاضافة الى طابعها التجاري فانها تمكن المهنيين ومحبي قطاع الخيول من مربين ومالكين وفرسان ومدربين وهواة من التعريف بنشاطهم وتثمينه على المستويين الوطني والدولي، حيث تجذب التظاهرة العديد من المشاركين من دول عربية واوروبية الى جانب وسائل اعلام وطنية واجنبية مختلفة".
سيتم خلال دورة 2019 للسوق عرض 129 مهرا عربيا اصيلا و5 امهار انقليزية اصيلة من مواليد 2017 وسيتنافس على اقتنائها العديد من المهنيين ومحبي الخيل في اطار مزاد علني ينتظم بالمناسبة وفق المعايير الدولية المعمول بها عالميا.
وحسب ما افاد به المنسق العام للتظاهرة محمد مزير حداد مراسلة (وات) بالجهة فان التظاهرة التي دابت الاسطبلات الوطنية بسيدي ثابت على احتضانها "تمثل موعدا سنويا مهما لعرض مجموعة من افضل الامهار والمهرات المنحدرة من انساب وسلالات متميزة وهي ثمرة جهد وحب المئات من مربي الخيول في تونس على مدى عقود متعاقبة".
واضاف ان السوق السنوية لبيع الخيول الاصيلة "بالاضافة الى طابعها التجاري فانها تمكن المهنيين ومحبي قطاع الخيول من مربين ومالكين وفرسان ومدربين وهواة من التعريف بنشاطهم وتثمينه على المستويين الوطني والدولي، حيث تجذب التظاهرة العديد من المشاركين من دول عربية واوروبية الى جانب وسائل اعلام وطنية واجنبية مختلفة".
سيتم خلال دورة 2019 للسوق عرض 129 مهرا عربيا اصيلا و5 امهار انقليزية اصيلة من مواليد 2017 وسيتنافس على اقتنائها العديد من المهنيين ومحبي الخيل في اطار مزاد علني ينتظم بالمناسبة وفق المعايير الدولية المعمول بها عالميا.
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Par:karimyousef (France )
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