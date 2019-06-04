توقيف رجل الاعمال جورج نادر في بنيويورك لحيازته مواد إباحية

Mardi 04 Juin 2019
وكالات - أعلن مدعون أميركيون اعتقال جورج نادر بتهمة استغلال الأطفال في المواد الإباحية. ونادر هو رجل أعمال أميركي من أصل لبناني مرتبط بجماعات الضغط وله صلات قوية بدولتي الإمارات والسعودية، وكان شاهدا رئيسيا في تحقيق المحقق الخاص روبرت مولر بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية،
وذكر المدعون في ولاية فرجينيا إن نادر (60 عاما)، اعتقل صباح الاثنين في مطار جون أف كينيدي الدولي في نيويورك.
وكان الادعاء الخاص بتحقيقات مولر قدم شكوى جنائية سرية ضد نادر في كانون ثاني 2018 طبقا لوزارة العدل، تم بموجبها لاحقا تفتيش مقتنيات خاصة به، في مطار دالاس في فرجينيا إثر عودته من دبي.
وأسفرت عملية التفتيش عن الاستيلاء على أجهزة إلكترونية، تلاها صدور أمر اعتقال بحق نادر في نيسان 2018، لكنه لم ينفذ حينها، حرصا على سرية التحقيقات ولمنعه من الفرار أو العبث بالأدلة، حسب سجلات المحكمة. ووفقا لشهادة "إف بي آي" المقدمة لدعم الشكوى الجنائية، تم العثور على 10 مقاطع فيديو إباحية مصورة لأطفال صغار على أحد هواتفه.
وأرجأت قاضية التحقيق شيريل بولاك حتى الثلاثاء، قرارا بنقل نادر إلى فيرجينيا لأسباب صحية. وكان نادر قد خضع لعملية قلب مفتوح قبل خمسة أسابيع.
وإذا أدين نادر في هذه القضية، فإنه يواجه عقوبة بالسجن لا تقل عن 15 عاما، و 40 عاما كحد أقصى.
يشار إلى أن نادر كان قد أقر بأنه مذنب في تهمة مماثلة في فرجينيا في عام 1991.
وأدانته محكمة في براغ في جمهورية التشيك بـ 10 قضايا تتعلق بالإيذاء الجنسي للقصر. وحكم عليه بالسجن لمدة سنة واحدة في عام 2003.
وذكر المدعون في ولاية فرجينيا إن نادر (60 عاما)، اعتقل صباح الاثنين في مطار جون أف كينيدي الدولي في نيويورك.
وكان الادعاء الخاص بتحقيقات مولر قدم شكوى جنائية سرية ضد نادر في كانون ثاني 2018 طبقا لوزارة العدل، تم بموجبها لاحقا تفتيش مقتنيات خاصة به، في مطار دالاس في فرجينيا إثر عودته من دبي.
وأسفرت عملية التفتيش عن الاستيلاء على أجهزة إلكترونية، تلاها صدور أمر اعتقال بحق نادر في نيسان 2018، لكنه لم ينفذ حينها، حرصا على سرية التحقيقات ولمنعه من الفرار أو العبث بالأدلة، حسب سجلات المحكمة. ووفقا لشهادة "إف بي آي" المقدمة لدعم الشكوى الجنائية، تم العثور على 10 مقاطع فيديو إباحية مصورة لأطفال صغار على أحد هواتفه.
وأرجأت قاضية التحقيق شيريل بولاك حتى الثلاثاء، قرارا بنقل نادر إلى فيرجينيا لأسباب صحية. وكان نادر قد خضع لعملية قلب مفتوح قبل خمسة أسابيع.
وإذا أدين نادر في هذه القضية، فإنه يواجه عقوبة بالسجن لا تقل عن 15 عاما، و 40 عاما كحد أقصى.
يشار إلى أن نادر كان قد أقر بأنه مذنب في تهمة مماثلة في فرجينيا في عام 1991.
وأدانته محكمة في براغ في جمهورية التشيك بـ 10 قضايا تتعلق بالإيذاء الجنسي للقصر. وحكم عليه بالسجن لمدة سنة واحدة في عام 2003.
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Par:mandhouj (France )
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