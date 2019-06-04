بريطانيا: ترامب يخرق ''البروتوكول الملكي''

Mardi 04 Juin 2019



وكالات

- خرج الرئيس الأمريكي أثناء مأدبة العشاء التي أقامتها ملكة بريطانيا على شرفه عن البروتوكول الملكي، حيث ربّت على كتفها وهو ما يعد أمرا غير مقبول في القوانين الملكية.وفي كلمة ألقاها ترامب في حفل العشاء الذي أقامته الملكة على شرفه وأثناء رفعه نخب الملكة، أعرب الرئيس الأمريكي عن شكره للملكة إليزابيث الثانية، على كرم الضيافة، وأيضا على "الطقس الجميل"، في دعابة أثارت ضحك الملكة.ووصف ترامب الملكة إليزابيث بأنها "امرأة عظيمة"، وأعاد إلى الأذهان التحالف بين الولايات المتحدة وبريطانيا أثناء الحرب العالمية الثانية.