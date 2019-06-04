بريطانيا: ترامب يخرق ''البروتوكول الملكي''

Mardi 04 Juin 2019
وكالات - خرج الرئيس الأمريكي أثناء مأدبة العشاء التي أقامتها ملكة بريطانيا على شرفه عن البروتوكول الملكي، حيث ربّت على كتفها وهو ما يعد أمرا غير مقبول في القوانين الملكية.
وفي كلمة ألقاها ترامب في حفل العشاء الذي أقامته الملكة على شرفه وأثناء رفعه نخب الملكة، أعرب الرئيس الأمريكي عن شكره للملكة إليزابيث الثانية، على كرم الضيافة، وأيضا على "الطقس الجميل"، في دعابة أثارت ضحك الملكة.
ووصف ترامب الملكة إليزابيث بأنها "امرأة عظيمة"، وأعاد إلى الأذهان التحالف بين الولايات المتحدة وبريطانيا أثناء الحرب العالمية الثانية.
وفي كلمة ألقاها ترامب في حفل العشاء الذي أقامته الملكة على شرفه وأثناء رفعه نخب الملكة، أعرب الرئيس الأمريكي عن شكره للملكة إليزابيث الثانية، على كرم الضيافة، وأيضا على "الطقس الجميل"، في دعابة أثارت ضحك الملكة.
ووصف ترامب الملكة إليزابيث بأنها "امرأة عظيمة"، وأعاد إلى الأذهان التحالف بين الولايات المتحدة وبريطانيا أثناء الحرب العالمية الثانية.
En continu
- Hier 18:48 إليزابيث الثانية تستقبل ترامب في باكنغهام
- Hier 16:36 بن عكاشة: علاش راي راشد الغنوشي مهم؟
- Hier 15:29 زياد العذاري في زيارة عمل إلى ولاية المهدية
- Hier 14:38 عريقات يطالب العرب بمقاطعة فريق ترامب
- Hier 13:03 هل سنودّع رمضان ، ام سنحضه في قلوبنا !؟؟
- Hier 01:51 هل استعدت النهضة الى هجوم الخرف ؟
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|21:01
|19:36
|16:09
|12:25
|05:00
|03:07
|
30°
|33°
|% 30
|:الرطــوبة
|تونــس
|22°
|
3.6 كم/س
|:الــرياح
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|33°-22
|38°-23
|28°-21
|38°-24
|32°-24
Follow @babnet_Tunisie
( 75 108) البوليس السياسي يكشف علاقات قيس س
( 74 153) أعلن الفايسبوك عن حظرها بسبب إستهد
( 68 551) مفتي الجمهورية يعلن قيمة زكاة الفط
( 57 814) تونس: الأربعاء 5 جوان أول أيام عيد
( 53 855) فيديو اليوم: الراقصة والطوبال
( 49 973) على المباشر، سمير العقربي يشتم مخر
( 39 462) صورة اليوم : رؤوف كوكة يفبرك الكام
( 38 042) خليفة حفتر : أطلقنا سراح الدواعش و
( 37 681) نوفل الورتاني يجري عملية جراحية دق
( 36 405) موقع إرم نيوز الإماراتي وفق مصدر م
( 36 244) بعد اعلام العار، جاء الدور على بور
( 35 458) فرنسا تطلب من الغنوشي دعم ألفه ترا
( 35 074) الشاهد يتلاعب بالجميع.. طوبال مصدو
( 34 079) الاعلامية بثينة قويعة : غلق المقاه
( 34 029) الزرقوني يقوم بأكبر عملية تلاعب من
( 33 342) مواطنون غاضبون ... رفضنا التسجيل
( 33 108) حتى لا يتمنى رجال تونس ان تحبل زو
( 32 804) ''العصفور النادر'' أول عرض جدي يصل
( 32 371) رد التاسعة حول شراء سامي الفهري أس
( 32 257) سمير الوافي: مايا الكسوري منافقة
Par:mandhouj (France )
Sur:محمد بن زايد :الدول العربية ليست كاليفورنيا حتى تتقبل الديمقراطية ،ففي كل إنتخابات في المنطقة يفوز الإسلاميون