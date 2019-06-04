مقتل اثنين من الأمن اللبناني وإصابة 4 في اشتباكات بطرابلس

Mardi 04 Juin 2019
الأناضول - بيروت/ إدوار حداد - قتل اثنان من قوات الأمن اللبنانية في اشتباكات مع مسلحين بطرابلس، شمالي البلاد، وجرح 4 آخرين، بينهم حارس أمن بشركة خاصة، وفق مراسل الأناضول.
يأتي ذلك فيما أعلن الجيش اللبناني، في بيان حصلت الأناضول على نسخة منه، أن شخصًا يدعى "عبد الرحمن مبسوط" أطلق النار على فرع مصرف لبنان في منطقة طرابلس ومركز تابع لقوى الأمن الداخلي في سراي المدينة، بالإضافة إلى آلية عسكرية تابعة للجيش اللبناني.
وأوضح أن الهجوم أدى إلى مقتل أحد العسكريين وإصابة آخرين بجروح، من دون تفاصيل بشأن دوافع الهجوم.
وأشار البيان إلى أن وحدات الجيش المنتشرة في المنطقة تقوم بعمليات تفتيش بحثاً عن مطلق النار.
وشهدت المنطقة اشتباكات كثيفة عقب الاعتداء، الذي لم يُعرف سببه على الفور.
وقالت قوى الأمن إن دوريات لها طوقت مطلقي النار على الدورية الأمنية، في شارع التوليد بطرابلس، وتعمل على تضييق الخناق عليهم لتوقيفهم.
وتعاني طرابلس، وهي ثاني أكبر مدينة في لبنان، من انفلات أمني.
وشهدت المدينة، في وقت سابق، 23 جولة قتال بين سُنة معارضين للنظام السوري وعلويين حلفاء له.
يأتي ذلك فيما أعلن الجيش اللبناني، في بيان حصلت الأناضول على نسخة منه، أن شخصًا يدعى "عبد الرحمن مبسوط" أطلق النار على فرع مصرف لبنان في منطقة طرابلس ومركز تابع لقوى الأمن الداخلي في سراي المدينة، بالإضافة إلى آلية عسكرية تابعة للجيش اللبناني.
وأوضح أن الهجوم أدى إلى مقتل أحد العسكريين وإصابة آخرين بجروح، من دون تفاصيل بشأن دوافع الهجوم.
وأشار البيان إلى أن وحدات الجيش المنتشرة في المنطقة تقوم بعمليات تفتيش بحثاً عن مطلق النار.
وشهدت المنطقة اشتباكات كثيفة عقب الاعتداء، الذي لم يُعرف سببه على الفور.
وقالت قوى الأمن إن دوريات لها طوقت مطلقي النار على الدورية الأمنية، في شارع التوليد بطرابلس، وتعمل على تضييق الخناق عليهم لتوقيفهم.
وتعاني طرابلس، وهي ثاني أكبر مدينة في لبنان، من انفلات أمني.
وشهدت المدينة، في وقت سابق، 23 جولة قتال بين سُنة معارضين للنظام السوري وعلويين حلفاء له.
En continu
- Hier 18:48 إليزابيث الثانية تستقبل ترامب في باكنغهام
- Hier 16:36 بن عكاشة: علاش راي راشد الغنوشي مهم؟
- Hier 15:29 زياد العذاري في زيارة عمل إلى ولاية المهدية
- Hier 14:38 عريقات يطالب العرب بمقاطعة فريق ترامب
- Hier 13:03 هل سنودّع رمضان ، ام سنحضه في قلوبنا !؟؟
- Hier 01:51 هل استعدت النهضة الى هجوم الخرف ؟
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|21:01
|19:36
|16:09
|12:25
|05:00
|03:07
|
20°
|19°
|% 52
|:الرطــوبة
|تونــس
|18°
|
0.5 كم/س
|:الــرياح
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|19°-18
|33°-21
|38°-23
|28°-21
|38°-23
Follow @babnet_Tunisie
( 75 073) البوليس السياسي يكشف علاقات قيس س
( 74 148) أعلن الفايسبوك عن حظرها بسبب إستهد
( 68 465) مفتي الجمهورية يعلن قيمة زكاة الفط
( 55 750) تونس: الأربعاء 5 جوان أول أيام عيد
( 53 851) فيديو اليوم: الراقصة والطوبال
( 49 956) على المباشر، سمير العقربي يشتم مخر
( 39 442) صورة اليوم : رؤوف كوكة يفبرك الكام
( 38 032) خليفة حفتر : أطلقنا سراح الدواعش و
( 37 510) نوفل الورتاني يجري عملية جراحية دق
( 36 235) بعد اعلام العار، جاء الدور على بور
( 36 019) موقع إرم نيوز الإماراتي وفق مصدر م
( 35 454) فرنسا تطلب من الغنوشي دعم ألفه ترا
( 35 071) الشاهد يتلاعب بالجميع.. طوبال مصدو
( 34 076) الاعلامية بثينة قويعة : غلق المقاه
( 34 027) الزرقوني يقوم بأكبر عملية تلاعب من
( 33 333) مواطنون غاضبون ... رفضنا التسجيل
( 32 948) حتى لا يتمنى رجال تونس ان تحبل زو
( 32 796) ''العصفور النادر'' أول عرض جدي يصل
( 32 364) رد التاسعة حول شراء سامي الفهري أس
( 32 254) سمير الوافي: مايا الكسوري منافقة
Par:keyser3050 (France )
Sur:الجامعة التونسية تراسل الكاف وتؤكد على بعض النقاط الهامة قبل اجتماع الثلاثاء