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مقتل اثنين من الأمن اللبناني وإصابة 4 في اشتباكات بطرابلس

Mardi 04 Juin 2019

Mardi 04 Juin 2019
الأناضول - بيروت/ إدوار حداد - قتل اثنان من قوات الأمن اللبنانية في اشتباكات مع مسلحين بطرابلس، شمالي البلاد، وجرح 4 آخرين، بينهم حارس أمن بشركة خاصة، وفق مراسل الأناضول.

يأتي ذلك فيما أعلن الجيش اللبناني، في بيان حصلت الأناضول على نسخة منه، أن شخصًا يدعى "عبد الرحمن مبسوط" أطلق النار على فرع مصرف لبنان في منطقة طرابلس ومركز تابع لقوى الأمن الداخلي في سراي المدينة، بالإضافة إلى آلية عسكرية تابعة للجيش اللبناني.


وأوضح أن الهجوم أدى إلى مقتل أحد العسكريين وإصابة آخرين بجروح، من دون تفاصيل بشأن دوافع الهجوم.

وأشار البيان إلى أن وحدات الجيش المنتشرة في المنطقة تقوم بعمليات تفتيش بحثاً عن مطلق النار.

وشهدت المنطقة اشتباكات كثيفة عقب الاعتداء، الذي لم يُعرف سببه على الفور.

وقالت قوى الأمن إن دوريات لها طوقت مطلقي النار على الدورية الأمنية، في شارع التوليد بطرابلس، وتعمل على تضييق الخناق عليهم لتوقيفهم.

وتعاني طرابلس، وهي ثاني أكبر مدينة في لبنان، من انفلات أمني.

وشهدت المدينة، في وقت سابق، 23 جولة قتال بين سُنة معارضين للنظام السوري وعلويين حلفاء له.

  
  
     
  
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