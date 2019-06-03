النجم الساحلي يتخطى النادي الافريقي ويكمل عقد الاندية المتاهلة الى نصف نهائي كاس تونس

Lundi 03 Juin 2019
وات - اكمل النجم الساحلي عقد الاندية المتاهلة الى الدور نصف النهائي لكاس تونس لكرة القدم بفوزه على ضيفه النادي الافريقي بهدف دون رد في المباراة التي اقيمت يوم الاثنين بالملعب الاولمبي بسوسة لحساب الدور ربع النهائي.
وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 15 عن طريق ايهاب المساكني الذي استغل خروجا خاطئا من الحارس عاطف الدخيلي ليرفع به الكرة ويودعها داخل الشباك.
واضاع النجم الساحلي ركلة جزاء في الشوط الثاني بواسطة محمد المثناني الذي سدد كرة ضعيفة بين يدي الحارس عاطف الدخيلي (61).
واكمل النادي الافريقي المباراة بعشرة لاعبين بعد اقصاء وجدي الساحلي بسبب جمعه انذارين.
وكان الترجي الرياضي ازاح في الدور ربع النهائي ضيفه الاتحاد المنستيري 3-1 فيما ترشح النادي الصفاقسي على حساب ضيفه قوافل قفصة 1-صفر.
اما الملعب القابسي فقد صعد الى المربع الذهبي بتغلبه على مضيفه اتحاد بوسالم 3-2 بعد تمديد الوقت.
وفي الدور نصف النهائي المقرر يوم الخميس المقبل يستضيف النادي الصفاقسي على ملعب الطيب المهيري الترجي الرياضي في حين يواجه الملعب القابسي على ارضه النجم الساحلي.
وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 15 عن طريق ايهاب المساكني الذي استغل خروجا خاطئا من الحارس عاطف الدخيلي ليرفع به الكرة ويودعها داخل الشباك.
واضاع النجم الساحلي ركلة جزاء في الشوط الثاني بواسطة محمد المثناني الذي سدد كرة ضعيفة بين يدي الحارس عاطف الدخيلي (61).
واكمل النادي الافريقي المباراة بعشرة لاعبين بعد اقصاء وجدي الساحلي بسبب جمعه انذارين.
وكان الترجي الرياضي ازاح في الدور ربع النهائي ضيفه الاتحاد المنستيري 3-1 فيما ترشح النادي الصفاقسي على حساب ضيفه قوافل قفصة 1-صفر.
اما الملعب القابسي فقد صعد الى المربع الذهبي بتغلبه على مضيفه اتحاد بوسالم 3-2 بعد تمديد الوقت.
وفي الدور نصف النهائي المقرر يوم الخميس المقبل يستضيف النادي الصفاقسي على ملعب الطيب المهيري الترجي الرياضي في حين يواجه الملعب القابسي على ارضه النجم الساحلي.
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Par:karimyousef (France )
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