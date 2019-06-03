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محمد بن زايد :الدول العربية ليست كاليفورنيا حتى تتقبل الديمقراطية ،ففي كل إنتخابات في المنطقة يفوز الإسلاميون

Lundi 03 Juin 2019

Lundi 03 Juin 2019
باب نات - طارق عمراني - في مقاله المنشور على موقع النيويورك تايمز و الذي تحدث عن شخصية الأمير الإماراتي محمد بن زايد و علاقته بدول الربيع العربي قال ديفيد كيركباتريك الصحفي و المراسل السابق للصحيفة المذكورة في القاهرة بأن لبن زايد مخاوف كبيرة من الإسلام السياسي و لهذا يقول بأن العالم العربي ليس جاهزا للديمقراطية لأن الإنتخابات يفوز بها الإسلاميون حيث قال في لقاء سابق مع مسؤول أمريكي "ترى النتائج نفسها بعد كل إنتخابات ديمقراطية في العالم العربي حيث يفوز بها الإسلاميون ،فالشرق الأوسط ليس كاليفورنيا ".

و أردف كيركباتريك بأن الأمير الإماراتي عادة ما يخبر المسؤولين الأمريكيين بأنه يتعامل مع إسرائيل كونها حليفا ضد إيران و الإخوان فأصبح بذلك محل ثقة لدى الحكومة في تل ابيب التي باعته صفقة طائرات و أجهزة تجسس على الهواتف الذكية لشخصيات محسوبة على الإسلاميين في العالم العربي ،و لهذا كله أصبح الأمير حليفا مهما و مطيعا للولايات المتحدة و تستنجد به في العمليات الخطيرة حيث يقول السفير الأمريكي السابق في أبو ظبي ريتشارد أولسون " كان من البديهي أنه إذا كنت بحاجة للقيام بشيء ما في الشرق الأوسط فإن عيال زايد سيفعلون ذلك ".


  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 183409

MOUSALIM  (Tunisia)  |Lundi 03 Juin 2019 à 18h 23m |           
الغرب هو من يرفض منح مؤسسات الدولة للاسلاميين ولكن يطالب بتشريكهم مع بقية الفرقاء وكان المثال النموذجي في البوسنة والهرسك وقد وقع احترام ذلك في تونس والمغرب عكس مصر فكانت النتائج مختلفة .



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