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الاتحاد الأوروبي يدعو إلى التهدئة ونقل السلطة للمدنيين بالسودان

Lundi 03 Juin 2019

Lundi 03 Juin 2019
الأناضول - بروكسل - دعا الاتحاد الأوروبي، الإثنين، المسؤولين العسكريين في السودان إلى نقل السلطة لحكم مدني على خلفية أحداث فض الاعتصام بالعاصمة الخرطوم.

وقالت المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، مايا كوتسيانشيتش، في تصريح صحفي: "أي قرار بكثيف استخدام القوة لن يؤدي إلا إلى عرقلة العملية السياسية".


وأضافت أن "الأولوية بالنسبة للاتحاد الأوروبي هي النقل السريع للسلطة إلى سلطة مدنية".

وأوضحت أن الاتحاد الأوروبي يتابع عن كثب الأحداث في السودان، بما فيها الهجمات على المحتجين المدنيين.

يتابع أحداث السودان بدقة، محذرا من عواقب استعمال العنف ضد المدنيين.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم الاتحاد الأوروبي، مايا كوتسيانشيتش، إن الاتحاد يطالب المجلس العسكري باحترام حرية التعبير والتظاهر السلمي، ويدعوه إلى نقل السلطة للمدنيين في أقرب وقت.

وتابعت: "ندعو المجلس العسكري الانتقال إلى التصرف بمسؤولية واحترام حق الشعب بالتعبير عن مخاوفه".

  
  
     
  
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