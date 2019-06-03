السعودية تتحرى هلال عيد الفطر مساء الاثنين

Lundi 03 Juin 2019



الأناضول

القادم .ودعت المحكمة العليا بالسعودية (مسؤولة عن استطلاع الرؤية الشرعية للشهور) إلى تحري رؤية هلال شهر شوال (مطلع عيد الفطر)، لهذا العام مساء يوم الاثنين 29 من شهر رمضان الجاري.وقالت: "نرجو ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه ، وتسجيل شهادته لديها،أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة".وتعتمد الأقليات المسلمة في عدد من دول العالم على السعودية، في رؤيتها الهلال لتحديد أول أيام رمضان وأول أيام شوال حيث يبدأ عيد الفطر، فيما تعمل مختلف الدول ذات الغالبية المسلمة على تحري رؤية الهلال بنفسها.