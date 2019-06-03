مصر..الثلاثاء أول أيام عيد الفطر فلكياً

Lundi 03 Juin 2019
وكالات - كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر أن أول أيام عيد الفطر في مصر وبداية شهر شوال سيكون الثلاثاء المقبل.
وقال جاد محمد القاضي، رئيس المعهد التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن البيانات والحسابات الفلكية تظهر أن الثلاثاء أول أيام عيد الفطر في البلاد.
وأوضح القاضي، في تصريح لموقع "الشروق" المصري، أن هلال شهر شوال سيولد يوم الاثنين 3 يونيو، الموافق 29 رمضان، وسيستمر ظهوره في الأفق بعد غروب شمس يوم الاثنين 29 رمضان مدة تتراوح ما بين 5 و7 دقائق في المدن المصرية المختلفة، مشيرا إلى أنه بناء على ذلك تم تحديد يوم الثلاثاء أول أيام عيد الفطر.
وشدد على أن القانون في مصر يعطي الأحقية في إعلان بداية الشهر العربي لدار الإفتاء، وليس لمعهد البحوث الفلكية أو لجهة أخرى.
وأضاف أنه هناك ما يسمى بلجان الرؤية الشرعية وعددهم 10 لجان، تتضمن ممثلا من دار الإفتاء ومعهد البحوث الفلكية وممثلا من هيئة المساحة، وظيفتها التحقق من رؤية الهلال وإبلاغ غرفة العمليات المركزية التي يترأسها المفتي بحسب سكاي نيوز.
وستقوم عدد من الدول بتحري رؤية هلال شهر شوال من العام الهجري 1440، مساء يوم الاثنين.
وقال جاد محمد القاضي، رئيس المعهد التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن البيانات والحسابات الفلكية تظهر أن الثلاثاء أول أيام عيد الفطر في البلاد.
وأوضح القاضي، في تصريح لموقع "الشروق" المصري، أن هلال شهر شوال سيولد يوم الاثنين 3 يونيو، الموافق 29 رمضان، وسيستمر ظهوره في الأفق بعد غروب شمس يوم الاثنين 29 رمضان مدة تتراوح ما بين 5 و7 دقائق في المدن المصرية المختلفة، مشيرا إلى أنه بناء على ذلك تم تحديد يوم الثلاثاء أول أيام عيد الفطر.
وشدد على أن القانون في مصر يعطي الأحقية في إعلان بداية الشهر العربي لدار الإفتاء، وليس لمعهد البحوث الفلكية أو لجهة أخرى.
وأضاف أنه هناك ما يسمى بلجان الرؤية الشرعية وعددهم 10 لجان، تتضمن ممثلا من دار الإفتاء ومعهد البحوث الفلكية وممثلا من هيئة المساحة، وظيفتها التحقق من رؤية الهلال وإبلاغ غرفة العمليات المركزية التي يترأسها المفتي بحسب سكاي نيوز.
وستقوم عدد من الدول بتحري رؤية هلال شهر شوال من العام الهجري 1440، مساء يوم الاثنين.
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Par:MedTunisie (Tunisia )
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