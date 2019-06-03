المنتخب التونسي لكرة القدم - الخزري وحسن وبرون يلتحقون بالمجموعة

Lundi 03 Juin 2019
وات - أجرى المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم مساء الاحد حصته التدريبية الثانية بالملعب الأولمبي بالمنزه بمشاركة 19 لاعبا وهم الفرجاني ساسي وبسام الصرارفي ومحمد دراقر وفاروق بن مصطفى ويوسف المساكني وياسين مرياح وفخرالدين بن يوسف ونادر الغندري ورامي البدوي ومحمد بن فرج وأصيل الجزيري ونواه عبيد ومارك اللمطي وإدريس الميزوني ومعتز الزمزمي وزكرياء القرفي ووهبي الخزري ومعز حسن وديلان براون.
و من المنتظر أن يلتحق بالمجموعة اليوم الإثنين الثلاثي علي معلول وأسامة الحدادي و نعيم السليتي.
وقد خضع الثنائي وهبي الخزري وديلان براون إلى تمارين خاصة لإزالة الارهاق فيما تدرب معز حسن مع المجموعة.
وتم خلال هذه الحصة اجراء مباراة تطبيقية ركز خلالها الاطار الفني على التمريرات القصيرة والسريعة بين اللاعبين وكذلك التمركز وإعادة التمركز في الوضعيتين الدفاعية والهجومية.
وستتواصل التحضيرات إلى ما قبل المباراة الودية مع المنتخب العراقي يوم الجمعة القادم بالملعب الأولمبي برادس بمعدل حصة تدريبية يومية وحيدة انطلاقا من الساعة الخامسة مساء بملعب المنزه.
وكان التربص الاعدادي الاول لنهائيات كاس امم افريقيا المقررة بمصر من 21 جوان الى 19 جويلية 2019 انطلق مساء السبت.
ويذكر ان المنتخب التونسي يخوض النهائيات القارية ضمن المجموعة الخامسة الى جانب مالي وانغولا وموريتانيا.
و من المنتظر أن يلتحق بالمجموعة اليوم الإثنين الثلاثي علي معلول وأسامة الحدادي و نعيم السليتي.
وقد خضع الثنائي وهبي الخزري وديلان براون إلى تمارين خاصة لإزالة الارهاق فيما تدرب معز حسن مع المجموعة.
وتم خلال هذه الحصة اجراء مباراة تطبيقية ركز خلالها الاطار الفني على التمريرات القصيرة والسريعة بين اللاعبين وكذلك التمركز وإعادة التمركز في الوضعيتين الدفاعية والهجومية.
وستتواصل التحضيرات إلى ما قبل المباراة الودية مع المنتخب العراقي يوم الجمعة القادم بالملعب الأولمبي برادس بمعدل حصة تدريبية يومية وحيدة انطلاقا من الساعة الخامسة مساء بملعب المنزه.
وكان التربص الاعدادي الاول لنهائيات كاس امم افريقيا المقررة بمصر من 21 جوان الى 19 جويلية 2019 انطلق مساء السبت.
ويذكر ان المنتخب التونسي يخوض النهائيات القارية ضمن المجموعة الخامسة الى جانب مالي وانغولا وموريتانيا.
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Par:MedTunisie (Tunisia )
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