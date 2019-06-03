برنامج ''الأحد الرياضي'' يكشف حقيقة غياب الـVAR في نهائي رابطة الابطال !!

Lundi 03 Juin 2019
باب نات - بث على القناة الوطنية صورا حصرية يظهر الطاقم التحكيمي المكلف بالvarr " في احد الغرف في ملعب رادس وهو ينتظر الأجهزة.
وقال احد المسؤولين في الملعب ان الإدارة انتظرت جهاز الvarr التي ستأتي من دبي ولكن بعد طول انتظار لم ياتي الجهاز ونحن لسنا مسؤولين عن التأخير.
كما نشر الاحد الرياضي بيان اعتذار من قبل الشركة المكلفة بجلب التجهيز حيث أكدت بان الأجهزة لم تصل في الموعد بسبب عدة مشاكل وانها اضطرت لجلب اجهزة اخرى من الإمارات لكن الخطوط الاماراتية اخطات في الحاويات.
وقال احد المسؤولين في الملعب ان الإدارة انتظرت جهاز الvarr التي ستأتي من دبي ولكن بعد طول انتظار لم ياتي الجهاز ونحن لسنا مسؤولين عن التأخير.
كما نشر الاحد الرياضي بيان اعتذار من قبل الشركة المكلفة بجلب التجهيز حيث أكدت بان الأجهزة لم تصل في الموعد بسبب عدة مشاكل وانها اضطرت لجلب اجهزة اخرى من الإمارات لكن الخطوط الاماراتية اخطات في الحاويات.
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Par:Jugurtha_tn ( )
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