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أميمة بن حفصية تحتفل بخطوبتها من المخرج ربيع التكالي

Dimanche 02 Juin 2019

Dimanche 02 Juin 2019
باب نات - نشرت الممثلة أميمة بن حفصية ، مساء الجمعة 31 ماي 2019 ، صور لخطوبتها مع مخرج مسلسل ''شورب 1'' ربيع التكالي الذي تم بثه على قناة التاسعة في رمضان الماضي.
وكانت إنطلاقة أميمة مع مسلسل شوفلي حل الذي عرض لسنوات على القناة الوطنية.


  
  
     
  
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