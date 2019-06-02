Radio Babnet Tunisie On Air: Farid - Habibi-Al-Omr  

نيويورك تايمز : واشنطن أصبحت عاجزة عن التحكم في محمد بن زايد ''فرانكشتاين الصغير'' المهووس بعداء الإسلاميين

Dimanche 02 Juin 2019

Dimanche 02 Juin 2019
طارق عمراني - في تقرير مطول نشر على موقع صحيفة النيويورك تايمز الأمريكية تحت عنوان
The Most Powerful Arab Ruler Isn’t M.B.S. It’s M.B.Z.

تحدث الصحفي دافيد كيركباتريك عن سبب العداوة و البغضاء التي يكنها أمير أبو ظبي محمد بن زايد للإسلاميين في العالم العربي من المغرب و تونس مرورا بليبيا ومصر وصولا إلى اليمن .


و اعتبر كيركباتريك بأن عداء بن زايد لجماعة الإخوان المسلمين "عداء شخصي " حيث قام والده الشيخ بن زايد بتكليف عز الدين إبراهيم أحد أعضاء الإخوان ليكون أستاذه الخاص غير أن محاولاته لتجنيده إنقلبت إلى العكس .

و أضاف التقرير بأن الأمير محمد بن زايد قد قال للديبلوماسيين الأمريكيين في وثيقة سرّبها ويكيليكس "انا عربي مسلم و أصلّي و في بداية السبعينات و الثمانينات كنت واحدا من الإخوان المسلمين و أكتشفت ان لديهم أجندا ".

و أضاف المقال بأن لمحمد بن زايد مخاوف كبيرة من الإسلام السياسي و لهذا يقول بأن العالم العربي ليس جاهزا للديمقراطية لأن الإنتخابات يفوز بها الإسلاميون حيث قال في لقاء سابق مع مسؤول أمريكي "ترى النتائج ذاتها بعد كل إنتخابات ديمقراطية في العالم العربي كله ،فالشرق الأوسط ليس كاليفورنيا ".

و أردف كيركباتريك بأن الأمير الإماراتي عادة ما يخبر المسؤولين الأمريكيين بأنه يتعامل مع إسرائيل كونها حليفا ضد إيران و الإخوان فأصبح بذلك محل ثقة لدى الحكومة في تل ابيب التي باعته صفقة طائرات و أجهزة تجسس على الهواتف الذكية لشخصيات محسوبة على الإسلاميين في العالم العربي ،و لهذا كله أصبح الأمير حليفا مهما و مطيعا للولايات المتحدة و تستنجد به في العمليات الخطيرة حيث يقول السفير الأمريكي السابق في أبو ظبي ريتشارد أولسون " كان من البديهي أنه إذا كنت بحاجة للقيام بشيء ما في الشرق الأوسط فإن عيال زايد سيفعلون ذلك ".

_ محمد بن زايد فرانكشتاين الصغير الذي صنعته أمريكا و لم تعد تتحكم فيه
و اعتبر المقال نقلا عن المسؤولة السابقة في الخارجية الامريكية تامارا كوفمان ويتس بأن الولايات المتحدة قامت بخلق "فرانكشتاين صغير " من خلال بيع صفقات أسلحة أكبر من حجم دولة الإمارات و بأجهزة رقابة و تكنلوجيا متقدمة وقوات كوماندوس و أسلحة و ضوءا أخضر للإستفادة من خدمات مجموعات البلاك ووتر المأجورة في أماكن مختلفة من العالم العربي حيث قامت بعمليات إغتيال لشخصيات إسلامية في اليمن كما تمكن ولي عهد أبوظبي من إجهاض التحولات الديمقراطية في الشرق الأوسط و ساعد على تنصيب حاكم ديكتاتوري في مصر و هو يحاول الآن إستنساخ هذا السيناريو في ليبيا كما جر اليمن إلى مربع المجاعة و الفوضى .

  
  
     
  
festival-4488b8d76175b5b844e107f14b6ce20f-2019-06-02 23:41:38






1 de 1 commentaires pour l'article 183370

MedTunisie  (Tunisia)  |Lundi 03 Juin 2019 à 00h 37m |           
في نظر محور الشر و على رأسهم الايمارات ان الشعوب العربية الاسلامية غير جاهزة للديمقراطية
بسبب انتخاب المسلمين و الثقاة و لكان بالاكيد انهم ضد الديمقراطية و التداول السلمي على الحكم و من خارج الامراء و العسكر



En continu

الاثنين 03 جوان 2019 | 29 رمضان 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:01 19:36 16:08 12:24 05:00 03:08
19°
 17° % 59 :الرطــوبة
تونــس 16°
1 كم/س
 :الــرياح
الأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميس
17°-1630°-2033°-2237°-2230°-22
  • Avoirs en devises
    13141,3

  • (31 mai)
  • Jours d'importation
    74
  •              1 € = 3,33191 DT        1$ =2,98895 DT
  • Solde Compte du Trésor   (31 mai)   123,8 MDT
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2019 |1559519100|183370 1457|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires