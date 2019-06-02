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مكة.. أكثر من مليوني مصل يشهدون ختم القرآن بالمسجد الحرام

Dimanche 02 Juin 2019

Dimanche 02 Juin 2019
الأناضول - مكة - شهد أكثر من مليوني مصل، مساء الأحد، ختم القرآن الكريم، بالمسجد الحرام.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية السعودية، باحتشاد أكثر من مليوني مصل، لأداء صلاة العشاء والتراويح وختم القرآن بالمسجد الحرام.


وأشارت أن "وفود الرحمن بدأت التوافد منذ الصباح لأداء مناسك العمرة وصلاة العشاء والتراويح وحضور ختم القرآن الكريم، في هذه الليلة المباركة من الليالي التي يُتحرى فيها ليلة القدر".

وأم المصلين في المسجد الإمام والخطيب الشيخ عبد الرحمن السديس.


وحشدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أكثر من 12 ألف موظف وتأمين 25 ألف حافظة ماء زمزم، وأكثر من 4 آلاف عامل لتطهير وتنظيف صحن المطاف وأروقة المسجد وساحاته وسطحه، وفق المصدر السابق.

وجرت العادة على تحري "ليلة القدر"، في إحدى ليالي الوتر في العشر الأواخر من الشهر الفضيل وخاصة ليلة 27 رمضان.

  
  
     
  
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