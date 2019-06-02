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قطر تعلن تحفظها على بياني قمتي مكة العربية والخليجية

Dimanche 02 Juin 2019

Dimanche 02 Juin 2019
الأناضول - الدوحة - أعلن وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الأحد، تحفظ بلاده على بياني القمتين الخليجية والعربية في مكة المكرمة.

جاء ذلك في تصريحات آل ثاني لفضائية "التلفزيون العربي" نشرتها الصفحة الرسمية للتليفزيون عبر تويتر.


وقال آل ثاني إن "قطر تتحفظ على بياني القمتين العربية والخليجية، لأن بعض بنودهما تتعارض مع السياسة الخارجية للدوحة".

وأضاف: "كنا نتمنى من قمم مكة أن تضع أسس الحوار لخفض التوتر مع إيران".

وأشار إلى أن "بيان القمتين الخليجية والعربية كانا جاهزين مسبقا ولم يتم التشاور حولهما".

وتابع "قمتا مكة تجاهلتا القضايا المهمة في المنطقة كقضية فلسطين والحرب في ليبيا واليمن".

  
  
     
  
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