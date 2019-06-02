danemark: un groupe d'extrême droite brûle une copie du saint coran

Dimanche 02 Juin 2019
AA - Un groupe danois d'extrême droite a brûlé une copie du Coran en signe de protestation contre l'organisation un Iftar collectif organisé par des donateurs à Copenhague. Le repas a eu lieu samedi sur la place de Rådhuspladsen." et le groupe extrémiste a brandi des banderoles indiquant "L'Europe est à nous".
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Par:MOUSALIM (Tunisia )
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