جمال الغندور: ''الكاف'' هو المسؤول عن أزمة اياب نهائي رابطة أبطال إفريقيا بين الترجي والوداد

Dimanche 02 Juin 2019



وات

- أكد الخبير المصري في مجال التحكيم جمال الغندور أن الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم "كاف" تتحمل المسؤولية عن الأحداث التي وقعت في مباراة الترجي الرياضي التونسي والوداد الرياضي المغربي في اياب نهائي رابطة أبطال إفريقيا الجمعة الماضي على ملعب رادس.وشهدت المباراة أحداثا مثيرة للجدل بعدما طالب الوداد اللجوء إلى تقنية حكم الفيديو المساعد "فار" إثر إلغاء الحكم الغامبي باكاري غاساما هدف التعادل 1-1 بامضاء وليد الكارتي في الدقيقة 56 بداعي التسلل ليتبين بعد ذلك تعطل "الفار" وهو ما أدى إلى إيقاف اللعب لما يقارب من 90 دقيقة قبل أن يعلن الحكم إنهاء المباراة وتتويج الترجي باللقب.وقال الحكم الدولي السابق في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إن مسؤولية وجود عطل في تقنية الفار تقع في المقام الأول على عاتق "الكاف" وكذلك على مسؤولي الشركة المختصة بهذه التقنية.وأضاف الغندور أن من حق الوداد الاعتراض على عدم وجود الفار خاصة وأن مباراة الذهاب في المغرب التي انتهت بالتعادل 1-1 جرت بشكل طبيعي وهو ما يلغي برأيه "مبدأ تكافؤ الفرص بين الفريقين".وتابع الحكم الذي سبق له إدارة مباريات بنهائيات كأس العالم 1998 و2002 أن العالم تابع ما حدث داخل أرضية ملعب رادس بعد نزول مسؤولي الناديين والكونفدرالية الإفريقية لإيجاد حل للأزمة مستبعدا أن يكون الحكم الغامبي وراء قرار انهاء اللقاء وتتويج الترجي.وقال إن هدف الوداد كان "صحيحا" والذي قام بإلغائه هو الحكم المساعد "حامل الراية" وليس غاساما معتبرا أن غياب تقنية الفار عن المباراة أدى إلى حدوث أزمة بين الفريقين يتحمل الكاف فيها جانبا من المسؤولية.وسجل الغندور أن "هناك أمر آخر يثير الشكوك، فحتى لو افترضنا وجود عطل في الشاشة التي تتواجد داخل الملعب فقط فأين غرفة الفار التي يتواجد بها طاقم التحكيم المساعد إذ كان من الممكن مشاهدة لقطة الهدف في هذه الغرفة وإبلاغ الحكم بصحة الهدف دون الحاجة إلى الرجوع للشاشة الموجودة داخل الملعب".وكانت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم قررت يوم السبت بالتنسيق مع المكتب المسير للوداد مراسلة الاتحاد الدولي لكرة القدم ومحكمة التحكيم الرياضي لتقديم جميع الاعتراضات والوثائق بشأن هذه المباراة.وأضافت أنه سيتم التحضير لاجتماع المكتب التنفيذي للكاف يوم 4 جوان الجاري والذي ستخصص كل أشغاله لنقطة وحيدة وهي المآل القانوني لمباراة الترجي والوداد. وسجلت أن هذا القرار جاء بعد الوقوف على مختلف الظروف والملابسات التي أحاطت بهذه المباراة النهائية.وأعلنت الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم فجر السبت عن عقد اجتماع لجنة الطوارئ على خلفية الأحداث التي شهدتها المباراة.وذكر الكاف في بيان رسمي أن أحمد أحمد رئيس الكونفدرالية قرر عقد اجتماع للجنة الطوارئ يوم 4 جوان لمناقشة القضايا التنظيمية التي حدثت في المباراةا.