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رقم قياسي عالمي جديد لوليد كتيلة

Dimanche 02 Juin 2019

Dimanche 02 Juin 2019
وات - حقق البطل العالمي والبارالمبي التونسي وليد كتيلة أمس السبت، رقما قياسيا عالميا جديدا في سباق 100 متر خلال ملتقى سويسرا الدولي للكراسي حيث سجل زمنا قدره 14ث و46 جزء بالمائة.

وحطم كتيلة بهذا الانجاز، الرقم القياسي العالمي الذي كان حققه خلال منافسات الجائزة الكبرى لالعاب القوى لذوي الاحتياجات الخصوصية التي جرت في دبي في فيفري الماضي وهو 14ث و62.


  
  
     
  
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