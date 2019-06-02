المجلس الدستوري الجزائري يعلن استحالة إجراء رئاسيات 4 يوليو

Dimanche 02 Juin 2019
الأناضول - الجزائر/ حسان جبريل - أعلن المجلس الدستوري الجزائري، الأحد، استحالة إجراء الانتخابات الرئاسية في 4 يوليو/تموز، ورفض ملفي الترشح المودعين لديه.
جاء ذلك وفق بيان للمجلس اطلعت الأناضول على نسخة منه.
وذكر البيان أن المجلس اجتمع في 29 مايو/أيار الماضي للتداول حول ملفات الترشح لانتخاب رئيس الجمهورية، المقرر إجراؤه يوم 4 يوليو (تموز) 2019، وفصل برفض ملفي الترشح المودعين لديه.
ولفت البيان إلى أنه يعود لرئيس الدولة (عبد القادر بن صالح)، استدعاء الهيئة الانتخابية من جديد، واستكمال المسار الانتخابي،، حتى انتخاب رئيس الجمهورية وأدائه اليمين (القسم) الدستورية.
والثلاثاء الماضي، دعا قائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، إلى فتح حوار من أجل التوصل إلى مخرج توافقي للأزمة، تمهيدا للذهاب إلى انتخابات جديدة، في خطوة لاقت ترحابا من أغلب الطبقة السياسية بالبلاد.
وكان المجلس الدستوري قد أغلق ليلة السبت / الأحد الماضية، أبواب الترشح للاقتراع، معلنا أنه تم فقط استقبال ملفي ترشح لشخصيتين غير معروفتين على الساحة، بعد أن رفضت وجوها معروفة التقدم للسباق الرئاسي.
جاء ذلك وفق بيان للمجلس اطلعت الأناضول على نسخة منه.
وذكر البيان أن المجلس اجتمع في 29 مايو/أيار الماضي للتداول حول ملفات الترشح لانتخاب رئيس الجمهورية، المقرر إجراؤه يوم 4 يوليو (تموز) 2019، وفصل برفض ملفي الترشح المودعين لديه.
ولفت البيان إلى أنه يعود لرئيس الدولة (عبد القادر بن صالح)، استدعاء الهيئة الانتخابية من جديد، واستكمال المسار الانتخابي،، حتى انتخاب رئيس الجمهورية وأدائه اليمين (القسم) الدستورية.
والثلاثاء الماضي، دعا قائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، إلى فتح حوار من أجل التوصل إلى مخرج توافقي للأزمة، تمهيدا للذهاب إلى انتخابات جديدة، في خطوة لاقت ترحابا من أغلب الطبقة السياسية بالبلاد.
وكان المجلس الدستوري قد أغلق ليلة السبت / الأحد الماضية، أبواب الترشح للاقتراع، معلنا أنه تم فقط استقبال ملفي ترشح لشخصيتين غير معروفتين على الساحة، بعد أن رفضت وجوها معروفة التقدم للسباق الرئاسي.
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