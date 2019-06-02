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اريانة: اختتام فعاليات مهرجان سيدي عمار للانشاد الديني

Dimanche 02 Juin 2019

Dimanche 02 Juin 2019
وات - اسدل يوم امس السبت الستار على فعاليات خرجة سيدي عمار السنوية التي تنظمها بلدية اريانة بمناسبة شهر رمضان حيث شهد الفضاء الخارجي لمقام الولي الصالح سيدي عمار المعروفي اجواء احتفالية بعرض عيساوية اريانة لشيخ الطريقة محمود سلامة بحضور جمهور غفير تفاعل مع مختلف فقرات عرض الانشاد الصوفي والمدائح والاذكار.

وتعد عيساوية اريانة من اعرق الفرق الصوفية بمدينة اريانة بتقديمها للانشاد الديني بطريقة مبتكرة تجمع بين استعراض الموروث الشعبي الصوفي الثري بالمدائح والذكر الحكيم والسردية في السيرة النبوية وبين التهدج بالاعتماد على الحركة الجسدية في تمايلها مع المدائح والاذكار اعتمادا على شباب العيساوية بلباسهم التقليدي الاصيل.


وتعرف خرجة سيدي عمار السنوية باريانة في ختام فعالياتها اقبالا منقطع النظير من قبل المواطنين الذين ينتظرون الايام العشر الاخيرة من شهر رمضان للاستمتاع بالعروض الدينية التي تقام بصحن مقام الولي الصالح او خارجه حيث تتعالى اصوات النسوة بالزغاريد وترتفع الحناجر بذكر الله وسط هالات الشموع التي يقوم الناس باشعالها مع البخور فيما ترتفع الرايات الخضر في اجواء لا تخل من الخشوع لله والصلاة على سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم.
يشار الى ان خرجة سيدي عمار باريانة كانت قد انطلقت فعالياتها يوم 27 ماي الى غاية يوم 01 جوان 2019 من خلال تقديم عروض الانشاد الديني لعيساوية اريانة وسيدي بوسعيد وحضرة الصفاء للانشاد الديني للشيخ عبد الحواد محيسن وعرض عزوزية زغوان لمعز شطيبة.

  
  
     
  
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