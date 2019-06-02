المصري صلاح: حققت حلم الطفولة بالتتويج بأبطال أوروبا

Dimanche 02 Juin 2019
الأناضول - محمد يونس - قال المصري محمد صلاح المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي، السبت، إن حلمه تحول إلى حقيقة بعد نجاحه في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
جاءت تصريحات صلاح عقب فوز ليفربول على مواطنه توتنهام بثنائية نظيفة في نهائي البطولة القارية.
وفي تصريح صحفي، أكد صلاح "حققت حلمي الذي كنت أشتاق إليه منذ أن كنت أبلغ من العمر 7 أعوام، وهو التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، الذي يعتبر أهم وأغلى الألقاب".
وأضاف "بلا شك أنا حققت اللقب الأهم في مسيرتي الكروية خاصة وأن مثل هذه التتويجات بالبطولات الكبرى لا تحدث كثيرًا".
وتطرق في حديثه عن ضربة الجزاء التي سجل منها الهدف الأول لفريقه قائلًا " لم أشعر بالقلق من تسديدة الركلة، حيث أنني أصبحت معتادًا على مثل تلك المواقف الصعبة، لاسيما وأنه سبق لي تسجيل ركلة الجزاء في مرمى منتخب الكونغو، التي قدت بها بلادي للتأهل إلى كأس العالم الماضية بروسيا".
واختتم صلاح تصريحاته بالقول "أتمنى أن أتوّج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية على التوالي من خلال الموسم المقبل".
جاءت تصريحات صلاح عقب فوز ليفربول على مواطنه توتنهام بثنائية نظيفة في نهائي البطولة القارية.
وفي تصريح صحفي، أكد صلاح "حققت حلمي الذي كنت أشتاق إليه منذ أن كنت أبلغ من العمر 7 أعوام، وهو التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، الذي يعتبر أهم وأغلى الألقاب".
وأضاف "بلا شك أنا حققت اللقب الأهم في مسيرتي الكروية خاصة وأن مثل هذه التتويجات بالبطولات الكبرى لا تحدث كثيرًا".
وتطرق في حديثه عن ضربة الجزاء التي سجل منها الهدف الأول لفريقه قائلًا " لم أشعر بالقلق من تسديدة الركلة، حيث أنني أصبحت معتادًا على مثل تلك المواقف الصعبة، لاسيما وأنه سبق لي تسجيل ركلة الجزاء في مرمى منتخب الكونغو، التي قدت بها بلادي للتأهل إلى كأس العالم الماضية بروسيا".
واختتم صلاح تصريحاته بالقول "أتمنى أن أتوّج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية على التوالي من خلال الموسم المقبل".
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Par:cartaginois2011 (Tunisia )
Sur: موقع إرم نيوز الإماراتي وفق مصدر من الرئاسة التونسية: مبادرة سياسية للسبسي بعد عيد الفطر وهذه ملامحها