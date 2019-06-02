Radio Babnet Tunisie On Air: 100% - Tarab .....  

يورغن كلوب المدير الفني لليفربول يتغزل في صلاح بعد التتويج باللقب الأوروبي

Dimanche 02 Juin 2019

Dimanche 02 Juin 2019
الأناضول - محمد يونس - تغزل الألماني يورغن كلوب المدير الفني لليفربول الإنجليزي، بمهاجمه الكروي المصري محمد صلاح.

جاءت تصريحات كلوب بعد تتويج ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم عقب الفوز في النهائي على توتنهام بثنائية نظيفة.


وفي تصريح صحفي، قال كلوب "لم نواجه حظًا سيئًا، سعيد بكل شيء حدث، وبأعصاب محمد صلاح في تسديد ركلة الجزاء".

وأضاف "أشعر بالفخر للروح القتالية التي ظهر عليها اللاعبون وأنا سعيد بالتتويج باللقب الغالي وهو دوري الأبطال".

وأوضح "لابد أن أشكر ربي على تلك المجموعة المقاتلة من اللاعبين اللذين كللوا مجهودهم بالنجاح".

واختتم كلوب تصريحاته بالقول "الكأس لكل الناس في جميع أنحاء العالم، في الملعب هنا معنا هم يحتفلون الآن كالمجانين".

  
  
     
  
festival-0d506b83ab66f3d6fcdb6f7464fe0972-2019-06-02 00:53:50






0 de 0 commentaires pour l'article 183330



En continu

الأحد 02 جوان 2019 | 28 رمضان 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:00 19:35 16:08 12:24 05:01 03:08
17°
 25° % 82 :الرطــوبة
تونــس 12°
2.6 كم/س
 :الــرياح
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
25°-1227°-1930°-2134°-2335°-24
  • Avoirs en devises
    13141,3

  • (31 mai)
  • Jours d'importation
    74
  •              1 € = 3,33191 DT        1$ =2,98895 DT
  • Solde Compte du Trésor   (31 mai)   123,8 MDT
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2019 |1559437195|183330 2269|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires