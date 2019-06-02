إنطلاق تربص المنتخب التونسي استعدادا لنهائيات كاس افريقيا للامم

Dimanche 02 Juin 2019
وات - انطلق مساء يوم السبت تربص المنتخب التونسي الاعدادي لنهائيات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم التي تحتضنها مصر من 21 جوان الى 19 جويلية 2019 باجراء حصة تدريبية بالملعب الأولمبي بالمنزه.
وشهدت الحصة التدريبية مشاركة الفرجاني ساسي وبسام الصرارفي ومحمد دراقر وفاروق بن مصطفى ويوسف المساكني وياسين مرياح وفخرالدين بن يوسف ونادر الغندري ورامي البدوي ومحمد بن فرج وأصيل الجزيري ونواه عبيد ومارك اللمطي وإدريس الميزوني ومعتز الزمزمي وزكرياء القرفي.
ومن المنتظر أن يلتحق بالمجموعة في توقيت متاخر من يوم الاحد الثلاثي وهبي الخزري ومعز حسن وديلان برون.
وقد وزع الإطار الفني اللاعبين على مجموعات مع التركيز على التبادل السريع للكرة وتنفيذ الكرات الثابتة والتسديد من مختلف المسافات.
وستتواصل تحضيرات ابناء المدرب الفرنسي الان جيراس للمباراة الودية امام المنتخب العراقي المقررة يوم الجمعة المقبل بالملعب الاولمبي برادس بمعدل حصة تدريبية يومية وحيدة انطلاقا من الساعة الخامسة مساء.
ويخوض المنتخب التونسي النهائيات القارية ضمن المجموعة الخامسة الى جانب مالي وانغولا وموريتانيا.
وشهدت الحصة التدريبية مشاركة الفرجاني ساسي وبسام الصرارفي ومحمد دراقر وفاروق بن مصطفى ويوسف المساكني وياسين مرياح وفخرالدين بن يوسف ونادر الغندري ورامي البدوي ومحمد بن فرج وأصيل الجزيري ونواه عبيد ومارك اللمطي وإدريس الميزوني ومعتز الزمزمي وزكرياء القرفي.
ومن المنتظر أن يلتحق بالمجموعة في توقيت متاخر من يوم الاحد الثلاثي وهبي الخزري ومعز حسن وديلان برون.
وقد وزع الإطار الفني اللاعبين على مجموعات مع التركيز على التبادل السريع للكرة وتنفيذ الكرات الثابتة والتسديد من مختلف المسافات.
وستتواصل تحضيرات ابناء المدرب الفرنسي الان جيراس للمباراة الودية امام المنتخب العراقي المقررة يوم الجمعة المقبل بالملعب الاولمبي برادس بمعدل حصة تدريبية يومية وحيدة انطلاقا من الساعة الخامسة مساء.
ويخوض المنتخب التونسي النهائيات القارية ضمن المجموعة الخامسة الى جانب مالي وانغولا وموريتانيا.
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