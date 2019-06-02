الترجي الرياضي يتوج ببطولة تونس لكرة اليد للمرة 32 في تاريخه

Dimanche 02 Juin 2019
وات - توج الترجي الرياضي التونسي ببطولة تونس لكرة اليد بفوزه على ضيفه النجم الرياضي الساحلي حامل اللقب 24-20 في مباراة اياب الدور النهائي للبطولة التي اقيمت يوم السبت بقاعة الزواوي بالعاصمة.
وكان الترجي الرياضي حسم ايضا لقاء الذهاب السبت الماضي بالقاعة الاولمبية بسوسة بنتيجة 29-28.
ويحمل هذا اللقب عدد 32 في خزائن فريق باب سويقة الذي سيكون امام فرصة لاحراز الثنائي عندما يواجه السبت القادم نادي ساقية الزيت في اطار الدور النهائي لكاس تونس.
وكان الترجي الرياضي حسم ايضا لقاء الذهاب السبت الماضي بالقاعة الاولمبية بسوسة بنتيجة 29-28.
ويحمل هذا اللقب عدد 32 في خزائن فريق باب سويقة الذي سيكون امام فرصة لاحراز الثنائي عندما يواجه السبت القادم نادي ساقية الزيت في اطار الدور النهائي لكاس تونس.
En continu
- Hier 18:11 صفاقس: قاتل والدته بساطور متعاطي مخدّرات
- Hier 14:44 تاقت نفسي إلى خلاصك (من مزامير داود)
- Hier 12:53 ستة زلازل تهز جنوب شرقي ألبانيا خلال ساعتين
- Hier 09:57 أبرز اهتمامات الصحف التونسية
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|21:00
|19:35
|16:08
|12:24
|05:01
|03:08
|
17°
|17°
|% 77
|:الرطــوبة
|تونــس
|16°
|
2.1 كم/س
|:الــرياح
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|17°-16
|26°-19
|30°-21
|34°-23
|34°-23
Follow @babnet_Tunisie
( 74 317) البوليس السياسي يكشف علاقات قيس س
( 74 081) أعلن الفايسبوك عن حظرها بسبب إستهد
( 67 441) مفتي الجمهورية يعلن قيمة زكاة الفط
( 53 784) فيديو اليوم: الراقصة والطوبال
( 49 859) على المباشر، سمير العقربي يشتم مخر
( 49 301) تواصل تأمين تزويد محطات بيع البن
( 39 283) صورة اليوم : رؤوف كوكة يفبرك الكام
( 37 905) خليفة حفتر : أطلقنا سراح الدواعش و
( 35 385) فرنسا تطلب من الغنوشي دعم ألفه ترا
( 35 022) الشاهد يتلاعب بالجميع.. طوبال مصدو
( 34 746) بعد اعلام العار، جاء الدور على بور
( 34 215) نوفل الورتاني يجري عملية جراحية دق
( 33 988) الزرقوني يقوم بأكبر عملية تلاعب من
( 33 193) الاعلامية بثينة قويعة : غلق المقاه
( 33 170) مواطنون غاضبون ... رفضنا التسجيل
( 32 690) ''العصفور النادر'' أول عرض جدي يصل
( 32 240) رد التاسعة حول شراء سامي الفهري أس
( 32 207) سمير الوافي: مايا الكسوري منافقة
( 32 196) هيئة الدفاع عن سليم الرياحي تُقدّم
( 31 265) حتى لا يتمنى رجال تونس ان تحبل زو
Par:independentMen ( )
Sur: النساء الديمقراطيات تعبّر عن صدمتها لبعث مدرسة دينية يهودية بجربة مخصصة للبنات وتدعو السلطات للتدخل