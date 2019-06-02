الترجي الرياضي يتوج ببطولة تونس لكرة اليد للمرة 32 في تاريخه

Dimanche 02 Juin 2019



وات

- توج الترجي الرياضي التونسي ببطولة تونس لكرة اليد بفوزه على ضيفه النجم الرياضي الساحلي حامل اللقب 24-20 في مباراة اياب الدور النهائي للبطولة التي اقيمت يوم السبت بقاعة الزواوي بالعاصمة.وكان الترجي الرياضي حسم ايضا لقاء الذهاب السبت الماضي بالقاعة الاولمبية بسوسة بنتيجة 29-28.ويحمل هذا اللقب عدد 32 في خزائن فريق باب سويقة الذي سيكون امام فرصة لاحراز الثنائي عندما يواجه السبت القادم نادي ساقية الزيت في اطار الدور النهائي لكاس تونس.