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الترجي الرياضي يتوج ببطولة تونس لكرة اليد للمرة 32 في تاريخه

Dimanche 02 Juin 2019

Dimanche 02 Juin 2019
وات - توج الترجي الرياضي التونسي ببطولة تونس لكرة اليد بفوزه على ضيفه النجم الرياضي الساحلي حامل اللقب 24-20 في مباراة اياب الدور النهائي للبطولة التي اقيمت يوم السبت بقاعة الزواوي بالعاصمة.
وكان الترجي الرياضي حسم ايضا لقاء الذهاب السبت الماضي بالقاعة الاولمبية بسوسة بنتيجة 29-28.

ويحمل هذا اللقب عدد 32 في خزائن فريق باب سويقة الذي سيكون امام فرصة لاحراز الثنائي عندما يواجه السبت القادم نادي ساقية الزيت في اطار الدور النهائي لكاس تونس.


  
  
     
  
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