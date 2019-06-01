ليفربول الإنجليزي يهزم مواطنه توتنهام بثنائية نظيفة ويتوّج بأبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه

Samedi 01 Juin 2019
توّج فريق ليفربول الإنجليزي، السبت، بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة السادسة في تاريخه. وتغلب ليفربول على نظيره ومواطنه توتنهام بهدفين دون رد في المباراة النهائية للبطولة القارية التي أقيمت على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" بالعاصمة الإسبانية مدريد. بذلك، استعاد ليفربول اللقب الأوروبي بعد غياب دام 14 عامًا، وتحديدًا منذ عام 2014، وانتزع بطاقة العبور إلى كأس العالم للأندية التي ستقام نهاية العام الجاري.
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Par:Zeitounien (Tunisia )
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