قطر تنفي سحب المجلس العسكري السوداني سفيره من الدوحة

Samedi 01 Juin 2019
وكالات - نفت المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية لولوة راشد الخاطر، سحب المجلس العسكري في السودان سحب سفير الخرطوم لديها.
وقال الخاطر في منشور لها على تويتر: “يتم حالياً تداول خبر عارٍ عن الصحة متعلق باستدعاء سفير السودان في دولة قطر إلى الخرطوم، لا نعرف مصدر هذا الخبر، ولم تردنا مذكرة رسمية بهذا الخصوص”.
وأضافت أن “سفير جمهورية السودان كان قد أرسل مذكرة لوزارة الخارجية القطرية – كما جرت العادة- بأنه سيكون في إجازة قصيرة وقد حدد موعد عودته”.
وكانت قناة الجزيرة قد قالت إن الخارجية السودانية استدعت سفير السودان في الدوحة، بطلب من المجلس العسكري الانتقالي. وأمس، ذكر مدير مكتب قناة الجزيرة في السودان، أن المجلس العسكري الانتقالي أمر بإغلاق مكتبها في الخرطوم دون إعطاء أسباب.
وقال إن ضباطا من أجهزة أمنية مختلفة وصلوا إلى مكتب القناة، وأبلغوا العاملين بقرار المجلس العسكري الحاكم إغلاق المكتب ومصادرة الأجهزة.
وقال الخاطر في منشور لها على تويتر: “يتم حالياً تداول خبر عارٍ عن الصحة متعلق باستدعاء سفير السودان في دولة قطر إلى الخرطوم، لا نعرف مصدر هذا الخبر، ولم تردنا مذكرة رسمية بهذا الخصوص”.
وأضافت أن “سفير جمهورية السودان كان قد أرسل مذكرة لوزارة الخارجية القطرية – كما جرت العادة- بأنه سيكون في إجازة قصيرة وقد حدد موعد عودته”.
وكانت قناة الجزيرة قد قالت إن الخارجية السودانية استدعت سفير السودان في الدوحة، بطلب من المجلس العسكري الانتقالي. وأمس، ذكر مدير مكتب قناة الجزيرة في السودان، أن المجلس العسكري الانتقالي أمر بإغلاق مكتبها في الخرطوم دون إعطاء أسباب.
وقال إن ضباطا من أجهزة أمنية مختلفة وصلوا إلى مكتب القناة، وأبلغوا العاملين بقرار المجلس العسكري الحاكم إغلاق المكتب ومصادرة الأجهزة.
En continu
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|21:00
|19:35
|16:08
|12:24
|05:01
|03:09
|
19°
|19°
|% 55
|:الرطــوبة
|تونــس
|16°
|
4.1 كم/س
|:الــرياح
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|19°-16
|26°-19
|30°-21
|34°-23
|34°-23
Follow @babnet_Tunisie
( 74 290) البوليس السياسي يكشف علاقات قيس س
( 74 080) أعلن الفايسبوك عن حظرها بسبب إستهد
( 67 360) مفتي الجمهورية يعلن قيمة زكاة الفط
( 53 774) فيديو اليوم: الراقصة والطوبال
( 49 857) على المباشر، سمير العقربي يشتم مخر
( 49 298) تواصل تأمين تزويد محطات بيع البن
( 39 267) صورة اليوم : رؤوف كوكة يفبرك الكام
( 37 895) خليفة حفتر : أطلقنا سراح الدواعش و
( 35 384) فرنسا تطلب من الغنوشي دعم ألفه ترا
( 35 019) الشاهد يتلاعب بالجميع.. طوبال مصدو
( 34 710) بعد اعلام العار، جاء الدور على بور
( 33 987) الزرقوني يقوم بأكبر عملية تلاعب من
( 33 689) نوفل الورتاني يجري عملية جراحية دق
( 33 181) الاعلامية بثينة قويعة : غلق المقاه
( 33 161) مواطنون غاضبون ... رفضنا التسجيل
( 32 675) ''العصفور النادر'' أول عرض جدي يصل
( 32 226) رد التاسعة حول شراء سامي الفهري أس
( 32 205) سمير الوافي: مايا الكسوري منافقة
( 32 195) هيئة الدفاع عن سليم الرياحي تُقدّم
( 31 220) حتى لا يتمنى رجال تونس ان تحبل زو
Par:Zeitounien (Tunisia )
Sur: النساء الديمقراطيات تعبّر عن صدمتها لبعث مدرسة دينية يهودية بجربة مخصصة للبنات وتدعو السلطات للتدخل