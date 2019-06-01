قطر تنفي سحب المجلس العسكري السوداني سفيره من الدوحة

Samedi 01 Juin 2019



وكالات

- نفت المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية لولوة راشد الخاطر، سحب المجلس العسكري في السودان سحب سفير الخرطوم لديها.وقال الخاطر في منشور لها على تويتر: “يتم حالياً تداول خبر عارٍ عن الصحة متعلق باستدعاء سفير السودان في دولة قطر إلى الخرطوم، لا نعرف مصدر هذا الخبر، ولم تردنا مذكرة رسمية بهذا الخصوص”.وأضافت أن “سفير جمهورية السودان كان قد أرسل مذكرة لوزارة الخارجية القطرية – كما جرت العادة- بأنه سيكون في إجازة قصيرة وقد حدد موعد عودته”.وكانت قناة الجزيرة قد قالت إن الخارجية السودانية استدعت سفير السودان في الدوحة، بطلب من المجلس العسكري الانتقالي. وأمس، ذكر مدير مكتب قناة الجزيرة في السودان، أن المجلس العسكري الانتقالي أمر بإغلاق مكتبها في الخرطوم دون إعطاء أسباب.وقال إن ضباطا من أجهزة أمنية مختلفة وصلوا إلى مكتب القناة، وأبلغوا العاملين بقرار المجلس العسكري الحاكم إغلاق المكتب ومصادرة الأجهزة.