فوزي لقجع: نواجه اخطبوط فساد كروي وكنا مع التغيير في الاتحاد الافريقي وان لم يتحقق ذلك فسنواصل العمل من اجله

Samedi 01 Juin 2019



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- عقد فوزي لقجغ رئيس الجامعة المغربية لكرة القدم مساء اليوم جلسة مع مسؤولي نادي الوداد المغربي برئاسة سعيد الناصيري رئيس النادي على خلفية انسحاب الفريق المغربي من مباراة اياب نهائى كاس رابطة ابطال افريقيا مساء امس بملعب رادس والتي شهدت تتويج الترجي التونسي باللقب للمرة الرابعة والثانية على التوالي.ونقل فيديو نشرته بعض وسائل الاعلام المغربية لكلمة فوزي لقجغ خلال افتتاحه للاجتماع اتهم فيها من وصفهم ب"اخطبوط الفساد الكروي" في كواليس الاتحاد الافريقي لكرة القدم دون ان يسميهم بالتاثير على التحكيم الافريقي مضيفا انهم نشروا الفساد في قطاع التحكيم الافريقي " حسب قوله . وقال " نحن بصدد محاربة اخطبوط فساد كروي ولسنا بصدد تصحيح اخطاء تحكيمية ".واوضح لقجغ ان الهيئة المديرة للجامعة المغربية ستدافع على مصالح الوداد واتخاذ القرارت المناسبة في الوقت المناسب للدفاع بشكل واضح على مصالح الفريق المغربي الذي تعرض في مرتين " لتصرف لا يمس للرياضة واهدافها وروحها بشيء " حسب تعبيره مضيفا انه سيعمل على اعادة الحقوق للوداد وقال "لن نتنازل عن ذلك وان اقتضى الامر ان نتخذ مواقف ضد الجهاز القاري . وافاد " كنا مع التغيير في الاتحاد الافريقي وان لم يتحقق ذلك فسنواصل العمل من اجله".وكان الترجي التونسي توج امس بطلا لافريقيا بعد فوزه على الوداد البيضاوي 1-صفر في إياب الدور النهائي لكاس رابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم في مباراة توقفت لاكثر من ساعة ولم تستكمل بسبب تعطل نظام حكم الفيديو المساعد "فار" ثم انسحاب الوداد المغربي الذي رفض إستكمال المباراة بسبب ما اعتبره خطا تحكيمي بعد إلغاء هدف لوليد الكرتي في الدقيقة 58 بداعي التسلل.