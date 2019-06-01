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فوزي لقجع: نواجه اخطبوط فساد كروي وكنا مع التغيير في الاتحاد الافريقي وان لم يتحقق ذلك فسنواصل العمل من اجله

Samedi 01 Juin 2019

Samedi 01 Juin 2019
وات - عقد فوزي لقجغ رئيس الجامعة المغربية لكرة القدم مساء اليوم جلسة مع مسؤولي نادي الوداد المغربي برئاسة سعيد الناصيري رئيس النادي على خلفية انسحاب الفريق المغربي من مباراة اياب نهائى كاس رابطة ابطال افريقيا مساء امس بملعب رادس والتي شهدت تتويج الترجي التونسي باللقب للمرة الرابعة والثانية على التوالي.

ونقل فيديو نشرته بعض وسائل الاعلام المغربية لكلمة فوزي لقجغ خلال افتتاحه للاجتماع اتهم فيها من وصفهم ب"اخطبوط الفساد الكروي" في كواليس الاتحاد الافريقي لكرة القدم دون ان يسميهم بالتاثير على التحكيم الافريقي مضيفا انهم نشروا الفساد في قطاع التحكيم الافريقي " حسب قوله . وقال " نحن بصدد محاربة اخطبوط فساد كروي ولسنا بصدد تصحيح اخطاء تحكيمية ".


واوضح لقجغ ان الهيئة المديرة للجامعة المغربية ستدافع على مصالح الوداد واتخاذ القرارت المناسبة في الوقت المناسب للدفاع بشكل واضح على مصالح الفريق المغربي الذي تعرض في مرتين " لتصرف لا يمس للرياضة واهدافها وروحها بشيء " حسب تعبيره مضيفا انه سيعمل على اعادة الحقوق للوداد وقال "لن نتنازل عن ذلك وان اقتضى الامر ان نتخذ مواقف ضد الجهاز القاري . وافاد " كنا مع التغيير في الاتحاد الافريقي وان لم يتحقق ذلك فسنواصل العمل من اجله".

وكان الترجي التونسي توج امس بطلا لافريقيا بعد فوزه على الوداد البيضاوي 1-صفر في إياب الدور النهائي لكاس رابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم في مباراة توقفت لاكثر من ساعة ولم تستكمل بسبب تعطل نظام حكم الفيديو المساعد "فار" ثم انسحاب الوداد المغربي الذي رفض إستكمال المباراة بسبب ما اعتبره خطا تحكيمي بعد إلغاء هدف لوليد الكرتي في الدقيقة 58 بداعي التسلل.

  
  
     
  
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3 de 3 commentaires pour l'article 183318

Keyser3050  (France)  |Samedi 01 Juin 2019 à 19h 16m |           
Keyser3050 (France) |Samedi 25 Mai 2019 à 14h 34m |
Les joueurs marocains sont techniquement supérieurs aux joueurs tunisiens. Ils ont une bonne maitrise de la balle avec des contrôles et des passes propres et biens dosées au millimètre près. Bref ils ont dans leurs pieds de quoi renverser la situation et emporter le championnat à Rades. Nos joueurs manquent parfois de justesse dans leur tirs et leurs passes, beaucoup de déchets et de gâchis, je n’ai pas vu des corners biens tirés ni de
l’intelligence dans le développement du jeu. J’ai vu développer des efforts physiques intenses qui ils n’ont pu conserver jusqu’à la fin du match. Le résultat aurait dû être 3 à 1 pour le Wided. Durant plus d’une demi-heure de jeu, 11 joueurs contre 10 n’ont plus développé un tir cadré ni une occasion réelle pour tuer le match !!!!!!! Le staff technique devra absolument tenir compte de cette défaillance pour gagner le trophée. Il devra visionner
tout les matches de l’adversaire à l’extérieur et bien développer un jeu diversifié et variable et bien répartir les efforts du groupe sur une période de 120 mn,
Le problème des clubs tunisiens se situe dans l’absence d’intelligence, d’intuition, de fluidité, et de précision dans le jeu. Tous s’apprendra et se développera à un âge précoce de 6 à14 ans. La présence d’intellects dans le staff technique est une condition sinéquanone pour la réussite de la formation de joueurs résistants à tout choc, intelligents et créatifs. Ceci est valable dans tout autre domaine d’activité et de contrôle. Que Dieu nous
aidera pour réussir une révolution intellectuelle. Enfin, on peut dire: tout appât n’attirera pas l’attention de tous les poissons.


===================

Les joueurs marocains n’ont aucune raison de refuser de finir le match, ils ont dans leurs pieds de quoi renverser la situation. L’erreur est humaine, sur les deux matchs, il y a eu deux vrais penalties refusés pour l’espérance, et deux buts douteux pour le Wided. En ce qui concerne le dernier but refusé pour le Wided, le jouer Walid Karti a poussé le premier défenseur, il s’est mis un pas dans l’hors-jeu avant de revenir donné un coup
d’épaule écartant le second défenseur et avoir la voie libre pour loger la balle dans les filets. Ce sont des actes révélés sur plusieurs reprises par vidéos. Le juge de touche était bien aligné dans le déroulement du jeu. Il est le seul responsable de cette décision.
L’arbitre principal de la rencontre a bien expliqué aux capitaines des deux équipes qu’il n y a pas de VAR fonctionnel dans la rencontre. Ils étaient tous d’accords pour l’entame du match.
Les seuls responsables de l’arrêt de la rencontre sont les dirigeants du Wided. Ils ont mis leur club dans une mauvaise posture et ils risqueront gros : à savoir des sanctions financières et interdiction de jouer les rencontres continentales durant une ou deux saisons. J’ai constaté la bravoure, la gentillesse, et la modestie de Monsieur le Président de la FIFA devant l’ironie et l’égo des aarabes!! Ces derniers ont l’habitude de confondre
l’amitié avec le travail ; En fait, ils n’ont ni de fidélités ni d’ami(e)s, souvent inconscients de la dominance de leurs sois avec une légèreté d’âmes qui génèrent l’absence de confiance et de sérénité. Ils sèment la zizanie pour dominer la situation ; bref ils ne pourront guère évoluer dans tout domaine avec un tel comportement. Le Président a fini par appliquer la loi qui favorisera l’octroi de la coupe à l’EST. Il n y aura pas de recours.


Keyser3050  (France)  |Samedi 01 Juin 2019 à 19h 01m |           
Keyser3050 (France) |Samedi 25 Mai 2019 à 14h 34m |
Les joueurs marocains sont techniquement supérieurs aux joueurs tunisiens. Ils ont une bonne maitrise de la bale avec des contrôles et des passes propres et biens dosées au millimètre près. Bref ils ont dans leurs pieds de quoi renverser la situation et emporter le championnat à Rades. Nos joueurs manquent parfois de justesse dans leur tirs et leurs passes, beaucoup de déchets et de gâchis, je n’ai pas vu des corners biens tirés ni de
l’intelligence dans le développement du jeu. J’ai vu développer des efforts physiques intenses qui ils n’ont pas pu conserver durant tout le match. Le résultat aurait dû être 3 à 1 pour le Wided. Durant plus d’une demi-heure de jeu,11 joueurs contre 10 n’ont plus développé un tir cadré ni une occasion réelle pour tuer le match !!!!!!! Le staff technique devra absolument tenir compte de cette défaillance technique pour gagner le trophée. Le
problème des clubs tunisiens se situe dans l’absence d’intelligence, d’intuition, de fluidité, et de précision dans le jeu. Tous s’apprendra et se développera à un âge précoce de 6 et 14 ans. La présence d’intellects dans le staff technique est une condition sinéquanone pour la réussite de la formation de joueurs résistants à tout choc, intelligents et créatifs. Ceci est valable dans tout domaine d’activité et de contrôle. Dieu nous aidera
pour réussir une révolution intellectuelle. Enfin, on peut dire: tout appât n’attirera pas l’attention de tous les poissons.

================
Les joueurs marocains n’ont aucune raison de refuser de finir le match, ils ont dans leurs pieds de quoi renverser la situation. L’erreur est humaine, sur les deux matchs, il y a eu deux vrais penalties refusés pour l’espérance, et deux buts douteux pour le Wided. En ce qui concerne le dernier but refusé pour le Wided, le jouer Walid Karti a poussé le premier défenseur, il s’est mis un pas dans l’hors-jeu avant de revenir donné un coup
d’épaule écartant le second défenseur et avoir la voie libre pour loger la balle dans les filets. Ce sont des actes révélés sur plusieurs reprises par vidéos. Le juge de touche était bien aligné dans le déroulement du jeu. Il est le seul responsable de cette décision.
L’arbitre principal de la rencontre a bien expliqué aux capitaines des deux équipes qu’il n y a pas de VAR fonctionnel dans la rencontre. Ils étaient tous d’accords pour l’entame du match.
Les seuls responsables de l’arrêt de la rencontre sont les dirigeants du Wided. Ils ont mis leur club dans une mauvaise posture et ils risqueront gros : à savoir des sanctions financières et interdiction de jouer les rencontres continentales durant une ou deux saisons. J’ai constaté la bravoure, la gentillesse, et la modestie de Monsieur le Président de la FIFA devant l’ironie et l’égo des aarabes!! Ces derniers ont l’habitude de confondre
l’amitié avec le travail ; En fait, ils n’ont ni de fidélités ni d’ami(e)s, souvent inconscients de la dominance leurs sois avec une légèreté d’âmes qui génèrent l’absence de confiance et de sérénité. Ils sèment la zizanie pour dominer la situation ; bref ils ne pourront guère évoluer dans tout domaine avec un tel comportement. Le Président a fini par appliquer la loi qui favorisera l’octroi de la coupe à l’EST. Il n y aura pas de recours.

Keyser3050  (France)  |Samedi 01 Juin 2019 à 18h 59m |           
الترجي التونسي يعود بتعادل ايجابي من الرباط 1-1 ويفتح امامه باب التتويج
Keyser3050 (France) |Samedi 25 Mai 2019 à 14h 34m |
Les joueurs marocains sont techniquement supérieurs aux joueurs tunisiens. Ils ont une bonne maitrise de la bale avec des contrôles et des passes propres et biens dosées au millimètre près. Bref ils ont dans leurs pieds de quoi renverser la situation et emporter le championnat à Rades. Nos joueurs manquent parfois de justesse dans leur tirs et leurs passes, beaucoup de déchets et de gâchis, je n’ai pas vu des corners biens tirés ni de
l’intelligence dans le développement du jeu. J’ai vu développer des efforts physiques intenses qui ils n’ont pas pu conserver durant tout le match. Le résultat aurait dû être 3 à 1 pour le Wided. Durant plus d’une demi-heure de jeu,11 joueurs contre 10 n’ont plus développé un tir cadré ni une occasion réelle pour tuer le match !!!!!!! Le staff technique devra absolument tenir compte de cette défaillance technique pour gagner le trophée. Le
problème des clubs tunisiens se situe dans l’absence d’intelligence, d’intuition, de fluidité, et de précision dans le jeu. Tous s’apprendra et se développera à un âge précoce de 6 et 14 ans. La présence d’intellects dans le staff technique est une condition sinéquanone pour la réussite de la formation de joueurs résistants à tout choc, intelligents et créatifs. Ceci est valable dans tout domaine d’activité et de contrôle. Dieu nous aidera
pour réussir une révolution intellectuelle. Enfin, on peut dire: tout appât n’attirera pas l’attention de tous les poissons.
Les joueurs marocains n’ont aucune raison de refuser de finir le match, ils ont dans leurs pieds de quoi renverser la situation. L’erreur est humaine, sur les deux matchs, il y a eu deux vrais penalties refusés pour l’espérance, et deux buts douteux pour le Wided. En ce qui concerne le dernier but refusé pour le Wided, le jouer Walid Karti a poussé le premier défenseur, il s’est mis un pas dans l’hors-jeu avant de revenir donné un coup
d’épaule écartant le second défenseur et avoir la voie libre pour loger la balle dans les filets. Ce sont des actes révélés sur plusieurs reprises par vidéos. Le juge de touche était bien aligné dans le déroulement du jeu. Il est le seul responsable de cette décision.
L’arbitre principal de la rencontre a bien expliqué aux capitaines des deux équipes qu’il n y a pas de VAR fonctionnel dans la rencontre. Ils étaient tous d’accords pour l’entame du match.
Les seuls responsables de l’arrêt de la rencontre sont les dirigeants du Wided. Ils ont mis leur club dans une mauvaise posture et ils risqueront gros : à savoir des sanctions financières et interdiction de jouer les rencontres continentales durant une ou deux saisons. J’ai constaté la bravoure, la gentillesse, et la modestie de Monsieur le Président de la FIFA devant l’ironie et l’égo des aarabes!! Ces derniers ont l’habitude de confondre
l’amitié avec le travail ; En fait, ils n’ont ni de fidélités ni d’ami(e)s, souvent inconscients de la dominance leurs sois avec une légèreté d’âmes qui génèrent l’absence de confiance et de sérénité. Ils sèment la zizanie pour dominer la situation ; bref ils ne pourront guère évoluer dans tout domaine avec un tel comportement. Le Président a fini par appliquer la loi qui favorisera l’octroi de la coupe à l’EST. Il n y aura pas de recours.



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