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كاس تونس (ربع النهائي) :المصري الغندور يدير لقاء النجم الساحلي و النادي الافريقي

Samedi 01 Juin 2019

Samedi 01 Juin 2019
وات - قررت الادارة الوطنية للتحكيم تعيين الحكم المصري احمد الغندور لادارة المباراة المؤجلة لحساب الدور ربع النهائي بين النجم الساحلي و النادي الافريقي المقررة يوم الاثنين 3 جوان الجاري انطلاقا من الساعة الثانية و النصف ظهرا (س 14 و 30 دق) بالملعب الاولمبي بسوسة.

وسيلتقي المتاهل من مباراة النجم الساحلي و النادي الافريقي في اطار الدور نصف النهائي يوم 12 جوان الجاري الملعب القابسي .
وكان الملعب القابسي قد تاهل الى المربع الذهبي بعد فوزه على اتحاد بوسالم 3-2 .

و يلتقي النادي الصفاقسي والترجي الرياضي في مباراة نصف النهائي الثاني.

ومن جهة اخرى قررت الادارة الوطنية للتحكيم تعيين الحكم اسامة بن اسحاق لادارة المباراة المؤجلة لحساب الجولة 23 لسباق بطولة الرابطة المحترفة الاولى بين الترجي الرياضي و شبيبة القيروان و المقررة يوم الاثنين 3 جوان الجاري انطلاقا من الساعة الثانية والنصف ظهرا .

  
  
     
  
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