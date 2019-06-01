بنزرت: اختتام فعاليات مهرجان ليالي المدينة بسهرة غنائية للفنان محرز خليل

Samedi 01 Juin 2019
وات - اختتمت ليلة امس الجمعة فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان ليالي المدينة ببنزرت، بسهرة غنائية احياها الفنان محرز خليل بفضاء ساحة المناضل احمد بن صابر بالمنطقة السياحية سيدي سالم.
وقد واكب السهرة الفنية عدد هام من الجماهير، بالاضافة الى العائلات التي كانت حول فضاء العرض وفي ارجاء المنتزه العائلي المحيط بالمكان للاستمتاع بما قدمه فنان بنزرت ومجموعته الموسيقية من كوكتال غنائي بنزرتي من موسيقى المالوف والحامدي وايضا روائع غنائية تونسية وشرقية طرب لها الجميع.
وصعد في ما بعد ضيف الشرف الفنان المصري سامي الصعيدي ليزيد الاجواء طربا بما قدمه من مواويل وغناء صعيدي ممتع، واثثت السهرة لوحات راقصة قدمتها الفرقة النسائية التى صاحبت الفنان، ليسدل بعد ذلك الستار على دورة كانت ناجحة بشهادة الجميع من هيئة مديرة والادارة الجهوية للشؤون الثقافية وبالاخص جماهير ومحبي المهرجان.
يذكر ان الدورة الثامنة من مهرجان ليالي المدينة امتدت خلال الفترة من 11 الى 31 ماي المنقضي واحتوت على 8 عروض موسيقية وغنائية واستعراضية وايضا مسرحية.
وقد واكب السهرة الفنية عدد هام من الجماهير، بالاضافة الى العائلات التي كانت حول فضاء العرض وفي ارجاء المنتزه العائلي المحيط بالمكان للاستمتاع بما قدمه فنان بنزرت ومجموعته الموسيقية من كوكتال غنائي بنزرتي من موسيقى المالوف والحامدي وايضا روائع غنائية تونسية وشرقية طرب لها الجميع.
وصعد في ما بعد ضيف الشرف الفنان المصري سامي الصعيدي ليزيد الاجواء طربا بما قدمه من مواويل وغناء صعيدي ممتع، واثثت السهرة لوحات راقصة قدمتها الفرقة النسائية التى صاحبت الفنان، ليسدل بعد ذلك الستار على دورة كانت ناجحة بشهادة الجميع من هيئة مديرة والادارة الجهوية للشؤون الثقافية وبالاخص جماهير ومحبي المهرجان.
يذكر ان الدورة الثامنة من مهرجان ليالي المدينة امتدت خلال الفترة من 11 الى 31 ماي المنقضي واحتوت على 8 عروض موسيقية وغنائية واستعراضية وايضا مسرحية.
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Par:keyser3050 (France )
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