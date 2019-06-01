ستة زلازل تهز جنوب شرقي ألبانيا خلال ساعتين

Samedi 01 Juin 2019
الأناضول - أعلنت وزارة الدفاع الألبانية، السبت، أن ستة زلازل هزت جنوب شرقي البلاد في غضون ساعتين.
وأفادت الوزارة في بيان، أن الزلازل الستة أسفرت عن إصابة 5 أشخاص بجروح وإلحاق أضرار بخمسة منازل.
وقالت إن السلطات المختصة تتابع الوضع بعد الزلزال الأول الذي بلغت قوته 5.3 درجات على مقياس ريختر.
وأوضح البيان أن "5 أشخاص أصيبوا بجروح جراء انهيار أحد المنازل.
ولفتت الوزارة أنه "لم ترد أنباء عن أي أوضاع غير عادية في أي منطقة بالبلاد".
وأفادت الوزارة في بيان، أن الزلازل الستة أسفرت عن إصابة 5 أشخاص بجروح وإلحاق أضرار بخمسة منازل.
وقالت إن السلطات المختصة تتابع الوضع بعد الزلزال الأول الذي بلغت قوته 5.3 درجات على مقياس ريختر.
وأوضح البيان أن "5 أشخاص أصيبوا بجروح جراء انهيار أحد المنازل.
ولفتت الوزارة أنه "لم ترد أنباء عن أي أوضاع غير عادية في أي منطقة بالبلاد".
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Par:Jraidawalasfour (Switzerland )
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