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اسكندر القصري رسميا مدربا لنادي العدالة السعودي

Samedi 01 Juin 2019

Samedi 01 Juin 2019
وات - اعلنت الهيئة المديرة لنادي العدالة السعودي انها تعاقدت مع المدرب التونسي إسكندر القصري للاشراف على مقاليد اكابر فريق كرة القدم .
واوضح النادي السعودي على موقعه الرسمي على تويتر ان "ادارة نادي العدالة السعودي تعاقدت مع المدرب التونسي اسكندر القصري لقيادة الفريق الأول لكرة القدم في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين".
ويمتد عقد القصري على موسم واحد.
وللاشارة فقد صعد فريق العدالة في اعقاب هذا الموسم الى الدوري الممتاز وذلك للمرة الأولى في تاريخه.


  
  
     
  
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