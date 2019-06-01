لاعب الترجي سعد بقير ينضم الى نادي ابها السعودي

Samedi 01 Juin 2019



وات

- اعلن نادي "ابها" السعودي عن ضم متوسط ميدان الترجي الرياضي التونسي سعد بقير الى صفوفه لحظات فقط بعد تتويجه امس مع فريقه بكاس رابطة الابطال الافريقية .ونشر فريق "ابها" في تدوينة عبر موقعه على "تويتر" خبرا مفاده " ان بقير امضى عقدا بموسمين وسيمثل الفريق في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم المقبل " .وتوج بقير (25 سنة) مساء امس الجمعة بملعب رادس مع فريقه الترجي بلقب كاس رابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم للمرة الرابعة في تاريخ النادي والثانية على التوالي وذلك عقب انتصاره على ضيفه الوداد البيضاوي المغربي بنتيجة 1/صفر في مباراة اياب الدور النهائي للمسابقة القارية .ومعلوم ان نادي أبها يقع مقره بمدينة "أبها" بمنطقة عسير صعد إلى الدوري السعودي الممتاز في موسم 2007-2008 للمرة الثانية في تاريخه لكنه هبط إلى دوري الدرجة الأولى السعودي في موسم 2008-2009.وبعد هبوطه إلى دوري الدرجة الأولى والدرجة الثانية عاد إلى دوري المحترفين السعودي في موسم 2018-2019 .