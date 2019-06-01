على خلفية احداث اياب نهائي رابطة ابطال افريقيا - الاتحاد الافريقي لكرة القدم يعقد اجتماعا طارئا يوم 3 جوان

Samedi 01 Juin 2019
وات - اعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم انه تقرر الدعوة الى اجتماع طارئ يوم الثلاثاء 4 جوان الجاري للنظر في الاحداث التي شهدتها مباراة اياب نهائي كاس رابطة ابطال افريقيا التي جمعت امس الجمعة بملعب رادس بين الترجي الرياضي والوداد الرياضي المغربي وتوج الترجي الرياضي في اعقابها باللقب للمرة الرابعة في تاريخه والثانية على التوالي خلال 6 اشهر.
وجاء على الموقع الرسمي للكاف على شبكة الانترنات انه "تبعا للاحداث التي جدت خلال مباراة الترجي الرياضي والوداد الرياضي المغربي لحساب اياب الدور النهائي لكاس رابطة ابطال افريقيا 2018-2019، وبعد توقف اللقاء، قرر رئيس الاتحاد احمد احمد الدعوة الى عقد اجتماع طارئ يوم 4 جوان لمناقشة هذا الامر".
وكانت المباراة بين الترجي الرياضي والوداد الرياضي المغربي توقفت في الدقيقة 63 على خلفية رفض الفريق المغربي استئناف اللعب والمطالبة باللجوء الى تقنية الفيديو "الفار" للتثبت من شرعية هدف للاعبه ايمن حسوني (د63 ) بينما كانت النتيجة تقدم الترجي عن طريق يوسف البلايلي (د41) لينهى الحكم الغامبي باكاري غاساما المباراة بعد نقاش وجدال تواصل على امتداد 84 دقيقة بتتويج فريق الاصفر والاحمر باللقب.
وجاء على الموقع الرسمي للكاف على شبكة الانترنات انه "تبعا للاحداث التي جدت خلال مباراة الترجي الرياضي والوداد الرياضي المغربي لحساب اياب الدور النهائي لكاس رابطة ابطال افريقيا 2018-2019، وبعد توقف اللقاء، قرر رئيس الاتحاد احمد احمد الدعوة الى عقد اجتماع طارئ يوم 4 جوان لمناقشة هذا الامر".
وكانت المباراة بين الترجي الرياضي والوداد الرياضي المغربي توقفت في الدقيقة 63 على خلفية رفض الفريق المغربي استئناف اللعب والمطالبة باللجوء الى تقنية الفيديو "الفار" للتثبت من شرعية هدف للاعبه ايمن حسوني (د63 ) بينما كانت النتيجة تقدم الترجي عن طريق يوسف البلايلي (د41) لينهى الحكم الغامبي باكاري غاساما المباراة بعد نقاش وجدال تواصل على امتداد 84 دقيقة بتتويج فريق الاصفر والاحمر باللقب.
En continu
- Hier 14:41 نوفل الورتاني يجري عملية جراحية دقيقة
- Hier 10:56 كافون يدخل القفص الذهبي
- Hier 10:06 العكرمي يقع في شراك الكاميرا الخفية
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|21:00
|19:35
|16:08
|12:24
|05:01
|03:09
|
22°
|23°
|% 56
|:الرطــوبة
|تونــس
|17°
|
5.1 كم/س
|:الــرياح
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|23°-17
|27°-19
|30°-22
|34°-23
|33°-22
Follow @babnet_Tunisie
( 74 128) البوليس السياسي يكشف علاقات قيس س
( 74 046) أعلن الفايسبوك عن حظرها بسبب إستهد
( 66 967) مفتي الجمهورية يعلن قيمة زكاة الفط
( 53 555) فيديو اليوم: الراقصة والطوبال
( 49 818) على المباشر، سمير العقربي يشتم مخر
( 49 282) تواصل تأمين تزويد محطات بيع البن
( 39 170) صورة اليوم : رؤوف كوكة يفبرك الكام
( 37 861) خليفة حفتر : أطلقنا سراح الدواعش و
( 35 362) فرنسا تطلب من الغنوشي دعم ألفه ترا
( 35 001) الشاهد يتلاعب بالجميع.. طوبال مصدو
( 34 466) بعد اعلام العار، جاء الدور على بور
( 33 972) الزرقوني يقوم بأكبر عملية تلاعب من
( 33 089) مواطنون غاضبون ... رفضنا التسجيل
( 33 013) الاعلامية بثينة قويعة : غلق المقاه
( 32 616) ''العصفور النادر'' أول عرض جدي يصل
( 32 194) سمير الوافي: مايا الكسوري منافقة
( 32 187) هيئة الدفاع عن سليم الرياحي تُقدّم
( 32 174) رد التاسعة حول شراء سامي الفهري أس
( 30 964) حتى لا يتمنى رجال تونس ان تحبل زو
( 30 655) سنية بالشيخ : المكي كان وزير صحة ع
Par:MedTunisie (Tunisia )
Sur: استقالة مستشار رئيس الجمهورية سيف الدين الشعلالي