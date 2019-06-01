على خلفية احداث اياب نهائي رابطة ابطال افريقيا - الاتحاد الافريقي لكرة القدم يعقد اجتماعا طارئا يوم 3 جوان

Samedi 01 Juin 2019



وات

- اعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم انه تقرر الدعوة الى اجتماع طارئ يوم الثلاثاء 4 جوان الجاري للنظر في الاحداث التي شهدتها مباراة اياب نهائي كاس رابطة ابطال افريقيا التي جمعت امس الجمعة بملعب رادس بين الترجي الرياضي والوداد الرياضي المغربي وتوج الترجي الرياضي في اعقابها باللقب للمرة الرابعة في تاريخه والثانية على التوالي خلال 6 اشهر.وجاء على الموقع الرسمي للكاف على شبكة الانترنات انه "تبعا للاحداث التي جدت خلال مباراة الترجي الرياضي والوداد الرياضي المغربي لحساب اياب الدور النهائي لكاس رابطة ابطال افريقيا 2018-2019، وبعد توقف اللقاء، قرر رئيس الاتحاد احمد احمد الدعوة الى عقد اجتماع طارئ يوم 4 جوان لمناقشة هذا الامر".وكانت المباراة بين الترجي الرياضي والوداد الرياضي المغربي توقفت في الدقيقة 63 على خلفية رفض الفريق المغربي استئناف اللعب والمطالبة باللجوء الى تقنية الفيديو "الفار" للتثبت من شرعية هدف للاعبه ايمن حسوني (د63 ) بينما كانت النتيجة تقدم الترجي عن طريق يوسف البلايلي (د41) لينهى الحكم الغامبي باكاري غاساما المباراة بعد نقاش وجدال تواصل على امتداد 84 دقيقة بتتويج فريق الاصفر والاحمر باللقب.