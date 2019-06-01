11 قتيلا و6 جرحى جرّاء طلاق نار بفيرجينيا الأمريكية

Samedi 01 Juin 2019
الأناضول - قتل 11 شخصًا، وأصيب 6 آخرون بجروح؛ جراء إطلاق نار بمركز البلدية في فرجينيا بيتش بولاية فرجينيا الأمريكية، مساء الجمعة.
جاء ذلك بحسب ما نشرته العديد من الصحف المحلية في أخبار لها حول الحادث.
وذكرت المصادر أن أحد العاملين في بلدية فرجينيا بيتش دخل مبنى البلدية بعد الظهر، وأطلق النيران بشكل عشوائي على المتواجدين فيه.
رئيس إدارة الشرطة، جيمس جيرفيرا، ذكر في بيان له حول الحادث أن الهجوم أسفر عن مقتل 11 شخصًا وإصابة 6 آخرين، مشيرًا إلى مقتل منفذ الاعتداء، دون أن يوضح ما إذا كان من ضمن العدد الإجمالي للقتلى أم لا.
بدورها نشرت إدارة شرطة فرجينيا بيتش سلسلة تغريدات على حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، قالت فيها إن شخصا أطلق النار في المبنى رقم اثنين بمركز البلدية ونصحت الناس بتجنب المنطقة.
وتواصل الجهات المعنية تحقيقاتها حول الحادث لمعرفة ملابساته ودوافعه.
جاء ذلك بحسب ما نشرته العديد من الصحف المحلية في أخبار لها حول الحادث.
وذكرت المصادر أن أحد العاملين في بلدية فرجينيا بيتش دخل مبنى البلدية بعد الظهر، وأطلق النيران بشكل عشوائي على المتواجدين فيه.
رئيس إدارة الشرطة، جيمس جيرفيرا، ذكر في بيان له حول الحادث أن الهجوم أسفر عن مقتل 11 شخصًا وإصابة 6 آخرين، مشيرًا إلى مقتل منفذ الاعتداء، دون أن يوضح ما إذا كان من ضمن العدد الإجمالي للقتلى أم لا.
بدورها نشرت إدارة شرطة فرجينيا بيتش سلسلة تغريدات على حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، قالت فيها إن شخصا أطلق النار في المبنى رقم اثنين بمركز البلدية ونصحت الناس بتجنب المنطقة.
وتواصل الجهات المعنية تحقيقاتها حول الحادث لمعرفة ملابساته ودوافعه.
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Par:ammar (Tunisia )
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