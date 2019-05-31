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رئيس الاتحاد الافريقي احمد احمد يحضر اياب نهائي كاس رابطة ابطال افريقيا

Vendredi 31 Mai 2019

Vendredi 31 Mai 2019
وات - يحضر احمد احمد رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم اياب نهائي كاس رابطة ابطال فريقيا لكرة القدم التي ستجمع مساء اليوم السبت ( س 22 ( بملعب رادس بين الترجي الرياضي التونسي والوداد البيضاوي المغربي.




وكان رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم احمد احمد وصل امس الى تونس وكان في استقباله بالمطار كاتب الدولة للرياضة احمد قعلول بمعية رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجريء .

  
  
     
  
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