رئيس الاتحاد الافريقي احمد احمد يحضر اياب نهائي كاس رابطة ابطال افريقيا

Vendredi 31 Mai 2019
وات - يحضر احمد احمد رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم اياب نهائي كاس رابطة ابطال فريقيا لكرة القدم التي ستجمع مساء اليوم السبت ( س 22 ( بملعب رادس بين الترجي الرياضي التونسي والوداد البيضاوي المغربي.
وكان رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم احمد احمد وصل امس الى تونس وكان في استقباله بالمطار كاتب الدولة للرياضة احمد قعلول بمعية رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجريء .
وكان رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم احمد احمد وصل امس الى تونس وكان في استقباله بالمطار كاتب الدولة للرياضة احمد قعلول بمعية رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجريء .
En continu
- 10:56 كافون يدخل القفص الذهبي
- Hier 23:05 مجدي تراوي: الترجي جاهز لكل السيناروهات
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:59
|19:34
|16:08
|12:24
|05:01
|03:10
|
0°
|0°
|%
|:الرطــوبة
|تونــس
|0°
|
كم/س
|:الــرياح
Follow @babnet_Tunisie
( 74 082) البوليس السياسي يكشف علاقات قيس س
( 74 023) أعلن الفايسبوك عن حظرها بسبب إستهد
( 66 413) مفتي الجمهورية يعلن قيمة زكاة الفط
( 53 449) فيديو اليوم: الراقصة والطوبال
( 49 792) على المباشر، سمير العقربي يشتم مخر
( 49 277) تواصل تأمين تزويد محطات بيع البن
( 39 148) صورة اليوم : رؤوف كوكة يفبرك الكام
( 37 838) خليفة حفتر : أطلقنا سراح الدواعش و
( 35 355) فرنسا تطلب من الغنوشي دعم ألفه ترا
( 34 986) الشاهد يتلاعب بالجميع.. طوبال مصدو
( 34 239) بعد اعلام العار، جاء الدور على بور
( 33 968) الزرقوني يقوم بأكبر عملية تلاعب من
( 33 022) مواطنون غاضبون ... رفضنا التسجيل
( 32 940) الاعلامية بثينة قويعة : غلق المقاه
( 32 576) ''العصفور النادر'' أول عرض جدي يصل
( 32 190) سمير الوافي: مايا الكسوري منافقة
( 32 183) هيئة الدفاع عن سليم الرياحي تُقدّم
( 32 138) رد التاسعة حول شراء سامي الفهري أس
( 30 766) حتى لا يتمنى رجال تونس ان تحبل زو
( 30 554) سنية بالشيخ : المكي كان وزير صحة ع
Par:Sly ( )
Sur: نوفل الورتاني يجري عملية جراحية دقيقة