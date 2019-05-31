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''تويتر'' يجمّد حساب الهولندي المتطرف خيرت فليدرز

Vendredi 31 Mai 2019

Vendredi 31 Mai 2019
الأناضول - لاهاي - أعلنت مؤسسة الإذاعة الهولندية، الجمعة، أن شركة "تويتر"، جمّدت حساب السياسي اليميني الهولندي المتطرف خيرت فليدرز، بسبب "تحريضه على الكراهية".

وفي خبرها، ذكرت المؤسسة المعروفة اختصارا باسم "إن.أو.إس"، أن "توتير جمّدت حساب فليدرز مؤقتا، بسبب منشور له على حسابه حول هجرة المسلمين، وحزب "الديمقراطيون 66" (مشارك بالائتلاف الحكومي الهولندي).


ونقلت عن فليدرز، قوله عبر حسابه بتويتر: "لننهض ضد الأحزاب التي على شاكلة الديمقراطيون 66، التي تفتح حدود البلاد من أجل انتشار الإسلام، ثم تذرف دموع التماسيح على أحداث مثل معاداة السامية وجرائم الشرف والإرهاب والكراهية".

ووفق المصدر نفسه، فإنّ إدارة "تويتر"، حذّرت فليدرز، من إقدامه على اتباع "سلوك يحرّض على الكراهية"؟

وأشارت إلى أن بعض نواب حزب "الحرية" اليميني المتطرف، الذي يتزعمه فليدرز، شاركوا على حساباتهم تحذير توتير لـ"فليدرز".

ويتزعم فيلدرز، حزب "الحرية" المتطرف، الذي حصل على 20 من أصل 150 مقعدا في البرلمان بانتخابات 2017.

  
  
     
  
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